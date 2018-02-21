Хайнкес: «Если бы Мюллера не мучили травмы, он бы забил «Бешикташу» еще больше»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о Томасе Мюллере, который в матче против «Бешикташа» (5:0, 1/8 финала ЛЧ) забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Мне интересно наблюдать за тем, как футболисты готовятся к таким матчам и набирают для них форму. Пример Томаса в этом отношении – особенный. Он знает, насколько важна Лига чемпионов, поэтому старается показывать свой максимум.

Думаю, если бы последние пять недель его не мучили травмы, он бы забил еще больше. Он всегда показывает высокий уровень и мотивирует партнеров. Он отлично нам подходит и является важной частью системы нашей игры», – сказал тренер.

Ответный матч состоится 14 марта.