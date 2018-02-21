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    Хайнкес: «Если бы Мюллера не мучили травмы, он бы забил «Бешикташу» еще больше»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о Томасе Мюллере, который в матче против «Бешикташа» (5:0, 1/8 финала ЛЧ) забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    «Мне интересно наблюдать за тем, как футболисты готовятся к таким матчам и набирают для них форму. Пример Томаса в этом отношении – особенный. Он знает, насколько важна Лига чемпионов, поэтому старается показывать свой максимум.

    Думаю, если бы последние пять недель его не мучили травмы, он бы забил еще больше. Он всегда показывает высокий уровень и мотивирует партнеров. Он отлично нам подходит и является важной частью системы нашей игры», – сказал тренер.

    Ответный матч состоится 14 марта.

    Источник: Daily Mail

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    21.02.2018 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 февраля 2018, 15:03

      Наблюдать за игрой Томаса вчера было одно удовольствие! Как же вовремя вернулся в Баварию Хайнкес, иначе бы проходимец Анчелотти окончательно угробил Мюллера!

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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 14:42

      Мюллер-не футболист! и сам в этом признавался!
      я бы,ради смеха, создал бы тройку "нападения" следующую:
      Крауч-Дзюба-Мюллер..
      Вот потеха бы была))

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