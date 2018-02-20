Товарищеский матч. «Зенит-2» победил со счетом 12:0, Панюков забил семь мячей

Санкт-петербургский «Зенит-2» продолжает работать на сборе в турецком Белеке. Команда Константина Зырянова провела товарищеский матч против швейцарского «Пулли-Футбол» и крупно победила.

Семь мячей в чужие ворота забил российский форвард Андрей Панюков.

Товарищеский матч

Зенит-2 (Россия) – Пулли-Футбол (Швейцария) – 12:0 (7:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 8 (с пенальти); 2:0 – Панюков, 10; 3:0 – Капленко, 14; 4:0 – Лесовой, 28; 5:0 – Панюков, 30; 6:0 – Панюков, 39; 7:0 – Панюков, 42; 8:0 – Панюков, 59; 9:0 – Анюков, 63; 10:0 – Каккоев, 70; 11:0 – Лесовой, 83; 12:0 – Панюков, 86 (с пенальти).