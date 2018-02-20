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    Товарищеский матч. «Зенит-2» победил со счетом 12:0, Панюков забил семь мячей

    Санкт-петербургский «Зенит-2» продолжает работать на сборе в турецком Белеке. Команда Константина Зырянова провела товарищеский матч против швейцарского «Пулли-Футбол» и крупно победила.

    Семь мячей в чужие ворота забил российский форвард Андрей Панюков.

    Товарищеский матч

    Зенит-2 (Россия) – Пулли-Футбол (Швейцария) – 12:0 (7:0)

    Голы: 1:0 – Панюков, 8 (с пенальти); 2:0 – Панюков, 10; 3:0 – Капленко, 14; 4:0 – Лесовой, 28; 5:0 – Панюков, 30; 6:0 – Панюков, 39; 7:0 – Панюков, 42; 8:0 – Панюков, 59; 9:0 – Анюков, 63; 10:0 – Каккоев, 70; 11:0 – Лесовой, 83; 12:0 – Панюков, 86 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2018 22:28
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 16 марта 2018, 16:39

      Вероятно, "Пулли футбол" из Кержаковых состояла?:)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 марта 2018, 08:37

      Название огонь вообще)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 февраля 2018, 08:31

      Панюкова в основу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 12:42

      Панюков вообще зверь какой-то 7 отгрузил!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Vonakh 21 февраля 2018, 11:47

      Команда из общества слепых наверно была.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 21 февраля 2018, 11:45

      Шестой дивизион)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 21 февраля 2018, 10:15

      Ничего себе! Это что за "Пулли-Футбол"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 08:46

      Достижение крупное,теперь двери в Зенит для Панюкова открыты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 февраля 2018, 05:32

      И зачем Панюкова взяли? Усилить Зенит-2?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 02:38

      **** Пулли - почтальоны и лакеи

      2
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