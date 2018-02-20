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  • Товарищеский матч. «Зенит-2» победил со счетом 12:0, Панюков забил семь мячей

Товарищеский матч. «Зенит-2» победил со счетом 12:0, Панюков забил семь мячей

20 февраля 2018, 22:28
20

Санкт-петербургский «Зенит-2» продолжает работать на сборе в турецком Белеке. Команда Константина Зырянова провела товарищеский матч против швейцарского «Пулли-Футбол» и крупно победила.

Семь мячей в чужие ворота забил российский форвард Андрей Панюков.

Товарищеский матч

Зенит-2 (Россия) – Пулли-Футбол (Швейцария) – 12:0 (7:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 8 (с пенальти); 2:0 – Панюков, 10; 3:0 – Капленко, 14; 4:0 – Лесовой, 28; 5:0 – Панюков, 30; 6:0 – Панюков, 39; 7:0 – Панюков, 42; 8:0 – Панюков, 59; 9:0 – Анюков, 63; 10:0 – Каккоев, 70; 11:0 – Лесовой, 83; 12:0 – Панюков, 86 (с пенальти).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Панюков Андрей
Комментарии (20)
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AnayTMN
1519156097
Вот кого надо в основу против Селтика, чем хуже того же Дриусси сейчас?
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ЖОРРО
1519156911
Это не клубы ФНЛ,можно и порезвиться))
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insider_retro
1519158753
Пока парень не остыл и глаза горят, надо его потенциал и кураж направить на злобных селтиков!)))
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ufos73
1519159371
У нам во дворе такой счет минут через 20 бывает, да и играют веселее )))))
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Shaitan.
1519164013
Неплохой же форвард, хорошо на играх сбора себя показал. Как минимум же запаса достоин
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Полная Канистра
1519169882
**** Пулли - почтальоны и лакеи
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zigbert
1519191983
Достижение крупное,теперь двери в Зенит для Панюкова открыты.
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woyser
1519202727
Шестой дивизион)))
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OfaZavr
1519206141
Панюков вообще зверь какой-то 7 отгрузил!
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prezent2017
1519277490
Панюкова в основу!
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