Моуринью отпустит Рохо, если руководство «Манчестер Юнайтед» купит ему Варана

«Манчестер Юнайтед» готов продать защитника Маркоса Рохо.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не против ухода игрока, которым интересуется «ПСЖ». Португальский специалист не будет препятствовать уходу аргентинца, но взамен будет требовать у руководства «красных дьяволов» приобрести у «Реала» Рафаэля Варана.

Напомним, что именно Моуринью во время работы в «Реале» подписал француза из «Ланса» в 2011 году, опередив в борьбе за него как раз «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Варан принял участие в 27-ми матчах, сделав две голевые передачи.