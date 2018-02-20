Маркизио может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио может покинуть туринцев ближайшим летом.

Сообщается, что 32-летний футболист может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

Ранее хавбек, выступающий за «старую синьору» с 2008 года, заявил, что никогда не перейдет в другой итальянский клуб из уважения к «бьянконери» и их болельщикам, с которыми у него отличные отношения.

Нынешний контракт Маркизио рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 13-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.