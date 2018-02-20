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Лига чемпионов. «Челси» примет в Лондоне «Барселону»

20 февраля 2018, 21:40
20

Во вторник, 20 февраля, в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала, в котором будут встречаться «Челси» и «Барселона». Это противостояние с легкостью можно назвать одним из самых ярких на этой стадии данного турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Барселона». Начало в 22:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Челси Барселона
Комментарии (20)
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Danish Dynamite
1519104535
Бомбовая будет игра, как и всегда между этими командами. Больше сказать нечего, болеть буду персонально за А. Кристенсена ))
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vodomut
1519104719
Челси победа
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САНЁК17
1519105048
Удачи Челси
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Cules2013
1519107213
Хорошо, что первый матч на выезде. Барселоне всегда удобнее ответку играть дома. Давайте, мужики, не подведите. Думаю, что в этом году ЛЧ будет попроще взять, чем в предыдущие два года: Бавария и Реал не в форме, Атлетико в ЛЕ вылетел.
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Dimon013
1519110730
Челси лихорадит в последнее, думаю Барса возьмет верх!
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Александр ЗА
1519115977
Да
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Dimka_Foxy
1519119972
Ни за кого не болею, но считаю что Челси должен сегодня отомстить за 2009. Это была самая несправедливая игра на моей памяти
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DOCTOR PENALTY
1519155116
Аристократы! Сегодня только победа!!!
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nelez
1519159388
В первом тайме повезло барсе , левая и правая штанга по одному разу играли за Тер Штегена. За 45 мин ни одного удара в створ ворота Челси. Суарес не виден , а у месси вспышки временами. Посмотрим второй тайм.
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Football06
1519159911
Всегда не хотел такого футбола, Конте зовет вперед а игроки играют от себя))
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