Лига чемпионов. «Челси» примет в Лондоне «Барселону»

Во вторник, 20 февраля, в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала, в котором будут встречаться «Челси» и «Барселона». Это противостояние с легкостью можно назвать одним из самых ярких на этой стадии данного турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Барселона». Начало в 22:45, не пропустите!

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