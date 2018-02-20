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    Лига чемпионов. «Челси» примет в Лондоне «Барселону»

    Во вторник, 20 февраля, в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала, в котором будут встречаться «Челси» и «Барселона». Это противостояние с легкостью можно назвать одним из самых ярких на этой стадии данного турнира.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Барселона». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2018 21:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +906

      Football06 20 февраля 2018, 23:51

      Всегда не хотел такого футбола, Конте зовет вперед а игроки играют от себя))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 20 февраля 2018, 23:51

      NELES
      Скажи мне пожалуйста, ты вот говоришь Суарес не виден, Месси вспышками играет, ни одного удара в створ ворот, а что Челси? Контратаки, да штанги повезло что не забили, но как Барсе играть с таким автобусом скажи? 10 автобусов стоят у ворот, и атакуют на контратаках, и самое главное Челси у себя дома, а на деле дома пока что Барса по всем почти показателям, хозяйничает Барса, а Челси играет не то что вторым а 6 номером

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 февраля 2018, 23:43

      В первом тайме повезло барсе , левая и правая штанга по одному разу играли за Тер Штегена. За 45 мин ни одного удара в створ ворота Челси. Суарес не виден , а у месси вспышки временами. Посмотрим второй тайм.

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 22:31

      Аристократы! Сегодня только победа!!!

      -1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 20 февраля 2018, 12:46

      Ни за кого не болею, но считаю что Челси должен сегодня отомстить за 2009. Это была самая несправедливая игра на моей памяти

      -2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Dimka_Foxy 20 февраля 2018, 14:09

      Только что смотрел журнал ЛЧ, рассказывали про матч 2009 года. Про Челси ни слова, про ошибки Овребо ни слова. Зато гол Иньесты, приобрел статус легендарного, а фанаты Барсы, лицемерно говорят, что футболисты Челси играли неплохо, а барсуки провели отличный матч. Каким местом они смотрели игру я не знаю, не понятно с чего они решили, что Барса сыграла классно , а мы просто смотрелись неплохо. Хотя все было наоборот. Мы фантастический матч выдали, а барсуков на поле фактически отсутствовали. . .

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Аристократ Олжик 20 февраля 2018, 18:55

      не знаю, кто там что говорит, но согласен, что Барса тот матч провела слабенько, но:
      1) Все помнят, что Эвребе не дал пенальти за руку Яя Туре, но почему-то никто не помнит, что до этого у Барсы удалили Абидаля за фол последней надежды, которого не было. Очень удобно помнить только то, что выгодно.
      2) По вашим словам Челси заслужил пройти дальше, но что-то ничего кроме шального гола Эсьена Челси не смог из себя выдавить. Если Барса отсутствовала на поле, чего это великий Челси не смог ничего сделать, кроме указанного рандома от Эсьена? Челси играл с Барсой на удержание счёта 1-0, весь матч, т.к. Эссьен забил на 9-й минуте. Вот за это и поплатились.
      3) В финале ЛЧ Барса смяла ещё один великий клуб, теперь уже МЮ САФа. По-моему, куда уж красноречивее.
      мне это напоминает нытьё фанатов Баварии, что прошлом розыгрыше ЛЧ их Реал прошёл только из-за решений судьи. Пусть Реал и принципиальный соперник Барсы, но мне не сложно признать, что играли они лучше, а баварцы тоже бревна не видят - два гола немцы забили с наныряных Роббеном пенальти и это ничего, никто даже не заикнулся.

      4
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 февраля 2018, 11:39

      Да

      -1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 20 февраля 2018, 10:12

      Челси лихорадит в последнее, думаю Барса возьмет верх!

      2
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      Рейтинг: +58

      борманбек 20 февраля 2018, 09:14

      класс

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 февраля 2018, 09:13

      Хорошо, что первый матч на выезде. Барселоне всегда удобнее ответку играть дома.
      Давайте, мужики, не подведите. Думаю, что в этом году ЛЧ будет попроще взять, чем в предыдущие два года: Бавария и Реал не в форме, Атлетико в ЛЕ вылетел.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Cules2013 20 февраля 2018, 09:28

      Бавария не в форме??? Ну-ну ))))))
      Пусть "мужики" для начала в 1/4 выйдут, далеко не всегда это с Челси получалось. Вы же не любите силовой британский футбол, не так ли?)))

      -1
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      Рейтинг: +20

      Futik > Cules2013 20 февраля 2018, 11:10

      За то в форме мс и Тоттенхэм

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Cules2013 20 февраля 2018, 17:00

      "Барселоне всегда удобнее ответку играть дома"- забыл 2к12 год?))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Futik 20 февраля 2018, 18:58

      ТТХ совсем не убедил, камбэк им подарили сами туринцы. Там без 5 секунд было 3-0, но итальянцы включили свой любимый режим "безвольность", и слили такое шикарное преимущество. Вот поэтому они и 5 финалов подряд проиграли.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > iron_Savior 20 февраля 2018, 19:06

      нравятся мне такие вот комменты. Значит, когда Барса выносила Баварию, неоднократно, в одну калитку, так всех как ветром сдуло, но стоит разок оступится, причём причины были объективные, был общекомандный кризис, так всё, при каждом удобном случае вспоминать будете 50 лет ещё. Лол.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 февраля 2018, 08:37

      Удачи Челси

      1
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