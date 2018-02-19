«Милан» довел беспроигрышную серию до 10 матчей

Накануне состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал на своем поле «Сампдорию». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Благодаря этому результату, «россонери» выиграли в Серии А пять из шести последних матчей. Это ровно столько же, сколько в 17 предыдущих турах. Также «Милан» довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

После 25-ти туров красно-черные делят в турнирной таблице Серии А шестое место с «Сампдорией».