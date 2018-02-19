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    «Милан» довел беспроигрышную серию до 10 матчей

    Накануне состоялся матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал на своем поле «Сампдорию». Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Благодаря этому результату, «россонери» выиграли в Серии А пять из шести последних матчей. Это ровно столько же, сколько в 17 предыдущих турах. Также «Милан» довел свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

    После 25-ти туров красно-черные делят в турнирной таблице Серии А шестое место с «Сампдорией».

    Источник: Opta

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    19.02.2018 11:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 февраля 2018, 13:47

      Я смотрю на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Надеюсь, это начало возрождения, но пока плясать от радости рано.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 февраля 2018, 11:44

      Надеюсь это возвращение Милана!!!Удачи,красно-черные и побольше побед!!!

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