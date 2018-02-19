Депардье побывал на матче «Марселя» с «Бордо»

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Известный французский актер Жерар Депардье побывал на стадионе «Велодром» в прошедшее воскресенье в качестве почетного гостя.
69-летний француз посетил матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Бордо». В этой игре актер поддерживал провансальцев. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Напомним, что Депардье является гражданином России с 2013 года.
Gérard Depardieu assiste ce soir à #OMFCGB pic.twitter.com/6YaeYb2Kip— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 18 февраля 2018 г.