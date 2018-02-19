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    Депардье побывал на матче «Марселя» с «Бордо»

    Известный французский актер Жерар Депардье побывал на стадионе «Велодром» в прошедшее воскресенье в качестве почетного гостя.

    69-летний француз посетил матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Бордо». В этой игре актер поддерживал провансальцев. Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Напомним, что Депардье является гражданином России с 2013 года.

    Источник: ФК «Марсель»

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    19.02.2018 06:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 12:21

      Мега новость браво

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 19 февраля 2018, 12:12

      Пишите правильно, известный РОССИЙСКИЙ актер ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 19 февраля 2018, 09:58

      А на матчи " Мордовии " ходит .......

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 февраля 2018, 06:34

      Наверное кричал- Мордовия- чемпион. Обязан,наш парень.

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