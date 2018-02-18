Форвард «Байера» Бэйли может получить вызов в сборную Англии

Вот что бывает, когда вы были "владычицей морей" и успешно вели колониальную политику. Даже на футболе более чем через столетие отражается.
Нападающий «Байера» Леон Бэйли может быть вызван в сборную Англии.
Футбольная ассоциация Англии на данный момент рассматривает вариант с приглашением 20-летнего ямайца в национальную команду.
Стоит отметить, что дедушка и бабушка форварда являются англичанами.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Бэйли провел 20 матчей, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.