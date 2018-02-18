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    Форвард «Байера» Бэйли может получить вызов в сборную Англии

    Нападающий «Байера» Леон Бэйли может быть вызван в сборную Англии.

    Футбольная ассоциация Англии на данный момент рассматривает вариант с приглашением 20-летнего ямайца в национальную команду.

    Стоит отметить, что дедушка и бабушка форварда являются англичанами.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Бэйли провел 20 матчей, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.02.2018 08:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2018, 08:25

      Вот что бывает, когда вы были "владычицей морей" и успешно вели колониальную политику. Даже на футболе более чем через столетие отражается.

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