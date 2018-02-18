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    Певец Эрос Рамаццотти побывал в расположении «Зенита»

    В расположении санкт-петербургского «Зенита» на итальянском сборе побывал итальянский певец Эрос Рамаццотти. В частности, артист встретился со своим соотечественником – защитником россиян Доменико Кришито.

    Спортсмен и певец сделали совместное фото, а игрок сине-бело-голубых назвал Рамаццотти легендой.

    В Италии «Зенит» готовится к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.02.2018 00:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 15:36

      Были ли исполнены его знаменитые хиты?Об этом почему то не сообщается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 февраля 2018, 09:28

      За ту игру какую они показали в матче с Селтиком, они должны на Малой Земле готовиться к матчам, а не в Италии!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 18 февраля 2018, 00:30

      Побывал или случайно встретили в отеле, скорее второе

      4
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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 18 февраля 2018, 00:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо, что у Зенит частный клуб )), а то обидно бы было, что за деньги, выкаченные из страны, не к людям в Россию приехал)))

      -5
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