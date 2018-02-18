Певец Эрос Рамаццотти побывал в расположении «Зенита»

В расположении санкт-петербургского «Зенита» на итальянском сборе побывал итальянский певец Эрос Рамаццотти. В частности, артист встретился со своим соотечественником – защитником россиян Доменико Кришито.

Спортсмен и певец сделали совместное фото, а игрок сине-бело-голубых назвал Рамаццотти легендой.

В Италии «Зенит» готовится к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика».