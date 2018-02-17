Венгер хочет летом купить Фекира за 45 миллионов

Английский «Арсенал» намерен ближайшим летом усилить атакующую линию нынешним игроком французского «Лиона» Набилем Фекиром. Видеть футболиста в своих рядах желает главный тренер лондонцев Арсен Венгер.

Британцы готовы заплатить за Фекира 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом отметим, что «Арсенал» хочет решить вопрос с трансфером до начала чемпионата мира в России.

«Арсенал» следит за Фекиром не один месяц.