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    Венгер хочет летом купить Фекира за 45 миллионов

    Английский «Арсенал» намерен ближайшим летом усилить атакующую линию нынешним игроком французского «Лиона» Набилем Фекиром. Видеть футболиста в своих рядах желает главный тренер лондонцев Арсен Венгер.

    Британцы готовы заплатить за Фекира 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом отметим, что «Арсенал» хочет решить вопрос с трансфером до начала чемпионата мира в России.

    «Арсенал» следит за Фекиром не один месяц.

    Источник: Daily Mail

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    17.02.2018 01:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 18 февраля 2018, 11:07

      очевидно, что в целом трансфер фекира реален, он подошел к тому возрасту, в котором Оляс обычно продает своих звездочек. К тому же там набирается опыта молодняк на его место. так что как бы я не хотел, чтобы фекир остался, и лаказзет в прошлом году, вместе с умтити в позопрошлом- все равно лион занимается выращиванием звезд и отдачей их в топ клубы. лион как фермер, который выращивает морковку, но у них есть свой магазин, в котором они ее продают сразу покупателям=)

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 февраля 2018, 11:50

      Арсен все своих подтягивает

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 февраля 2018, 09:45

      Венгеру летом лучше купить путевку на отдых в Египет и успокоиться на пенсии.

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      Рейтинг: +213

      Масоха 17 февраля 2018, 08:27

      Он же уходить собрался?!Куда он его купит?Личным шофёром?

      1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe > Масоха 17 февраля 2018, 09:50

      да никуда не уйдет, очередной вброс, он каждый год уже типа чемоданы пакует

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      Рейтинг: +571

      levon_man 17 февраля 2018, 08:05

      Блин у Арсенала не защита а проходной двор а он опять атаку услиливает

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 февраля 2018, 04:23

      Арсеналу пора Арсена сменить

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