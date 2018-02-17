Венгер хочет летом купить Фекира за 45 миллионов

очевидно, что в целом трансфер фекира реален, он подошел к тому возрасту, в котором Оляс обычно продает своих звездочек. К тому же там набирается опыта молодняк на его место. так что как бы я не хотел, чтобы фекир остался, и лаказзет в прошлом году, вместе с умтити в позопрошлом- все равно лион занимается выращиванием звезд и отдачей их в топ клубы. лион как фермер, который выращивает морковку, но у них есть свой магазин, в котором они ее продают сразу покупателям=)
Английский «Арсенал» намерен ближайшим летом усилить атакующую линию нынешним игроком французского «Лиона» Набилем Фекиром. Видеть футболиста в своих рядах желает главный тренер лондонцев Арсен Венгер.
Британцы готовы заплатить за Фекира 45 миллионов фунтов стерлингов. При этом отметим, что «Арсенал» хочет решить вопрос с трансфером до начала чемпионата мира в России.
«Арсенал» следит за Фекиром не один месяц.