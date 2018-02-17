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    Батшуайи: «В «Челси» мне было сложно. Несмотря на голы, я постоянно возвращался на скамейку»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи рассказал о том, что в составе английского «Челси» ему было некомфортно. Напомним, что бельгиец находится в стане «шмелей» в аренде.

    «В Лондоне у меня не было уверенности в себе. Много времени я сидел в запасе, выходил на поле, забивал, но затем вновь возвращался на скамейку. Это трудно переживать», – сказал игрок.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Боруссия» намерена выкупить Батшуайи.

    Источник: Daily Mail

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    17.02.2018 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +982

      O-Z 17 февраля 2018, 17:37

      Давали тебе шанс и не один.. С командами низшиго дивизиона.. Вот и пожалуйста. Ничего ты не добился. мог забивать только когда команда выигрывала более 2 голов. А важные матчи просто сдувался что на фоне торреса был.

      0
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 17 февраля 2018, 04:52

      Время покажет )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 февраля 2018, 01:33

      Оставайся, Мишаня!!
      Не тянешь ты в Челси!!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2018, 01:24

      В Челси Мишу Бушуева не ценили.

      1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 17 февраля 2018, 01:14

      Останься в дортмунде.это твоя команда!!!

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