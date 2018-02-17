Батшуайи: «В «Челси» мне было сложно. Несмотря на голы, я постоянно возвращался на скамейку»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи рассказал о том, что в составе английского «Челси» ему было некомфортно. Напомним, что бельгиец находится в стане «шмелей» в аренде.

«В Лондоне у меня не было уверенности в себе. Много времени я сидел в запасе, выходил на поле, забивал, но затем вновь возвращался на скамейку. Это трудно переживать», – сказал игрок.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Боруссия» намерена выкупить Батшуайи.