Батшуайи: «В «Челси» мне было сложно. Несмотря на голы, я постоянно возвращался на скамейку»

Давали тебе шанс и не один.. С командами низшиго дивизиона.. Вот и пожалуйста. Ничего ты не добился. мог забивать только когда команда выигрывала более 2 голов. А важные матчи просто сдувался что на фоне торреса был.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи рассказал о том, что в составе английского «Челси» ему было некомфортно. Напомним, что бельгиец находится в стане «шмелей» в аренде.
«В Лондоне у меня не было уверенности в себе. Много времени я сидел в запасе, выходил на поле, забивал, но затем вновь возвращался на скамейку. Это трудно переживать», – сказал игрок.
Ранее «Бомбардир» писал, что «Боруссия» намерена выкупить Батшуайи.