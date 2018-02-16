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    Кроос повредил колено и может не сыграть с «ПСЖ»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил травму связок левого колена в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1). Об этом сообщило издание Marca.

    Согласно источнику, немец пропустит встречу с «Бетисом» в 24 туре чемпионата Испании. Его место на поле займет Матео Ковачич. Участие Крооса в ответной игре с парижанами – под вопросом.

    Хавбек выступает за мадридский клуб с июля 2014 года. Сумма его перехода из «Баварии» составила 25 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 29 играх, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.

    «ПСЖ» примет сливочных 6 марта.

    Источник: Marca

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    16.02.2018 16:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2018, 18:34

      Эт радует... асенсио основу модрич каземиро центр

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