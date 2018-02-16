«Ахмат» арендовал 21-летнего вратаря

«Ахмат» объявил о переходе голкипера Александра Шеплякова на правах аренды.

«Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа. Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг», – представила футболиста пресс-служба грозненского клуба.

После 20 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова занимает седьмое место в турнирной таблице.

Первый матч «Ахмата» после перерыва состоится 4 марта. Грозненцы сыграют против «Арсенала» в Туле.