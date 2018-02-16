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«Ахмат» арендовал 21-летнего вратаря

16 февраля 2018, 15:03
4

«Ахмат» объявил о переходе голкипера Александра Шеплякова на правах аренды.

«Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа. Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг», – представила футболиста пресс-служба грозненского клуба.

После 20 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова занимает седьмое место в турнирной таблице.

Первый матч «Ахмата» после перерыва состоится 4 марта. Грозненцы сыграют против «Арсенала» в Туле.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Ахмат Шепляков Александр
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1518785492
В карточке указано, что он весит 68 кг всего. Но рост впечатляет
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x-x-x-x-x
1518817051
это зимний трансфер клуба если можно так назвать. парню желаю успехов как и клубу но надо активнее быть чтоб усилит фланг Уциева и на подмену Миладу тоже
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Котфеееее
1518988809
За чем нам этого голкипера?
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