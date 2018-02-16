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    «Ахмат» арендовал 21-летнего вратаря

    «Ахмат» объявил о переходе голкипера Александра Шеплякова на правах аренды.

    «Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа. Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг», – представила футболиста пресс-служба грозненского клуба.

    После 20 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Первый матч «Ахмата» после перерыва состоится 4 марта. Грозненцы сыграют против «Арсенала» в Туле.

    Источник: Twitter

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    16.02.2018 15:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 19 февраля 2018, 00:20

      За чем нам этого голкипера?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 февраля 2018, 00:37

      это зимний трансфер клуба если можно так назвать. парню желаю успехов как и клубу но надо активнее быть чтоб усилит фланг Уциева и на подмену Миладу тоже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 15:51

      В карточке указано, что он весит 68 кг всего. Но рост впечатляет

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > DOCTOR PENALTY 17 февраля 2018, 05:40

      И это где такие сведения, на сайте клуба или в векиппедии?

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