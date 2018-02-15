Болельщики киевского «Динамо» в Греции совершили нападение на пятерых россиян

Фанаты киевского «Динамо» в Греции напали на пятерых россиян. Нападавших оказалось около 50 человек.

18 из них задержаны. У хулиганов изъяты кастеты и ножи.

Болельщики украинского клуба прибыли в Афины на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.