Болельщики киевского «Динамо» в Греции совершили нападение на пятерых россиян

А по всем новостям говорят, что хохлы отгребли от греческих анархистов, а затем от фанатов Спартака)))
Фанаты киевского «Динамо» в Греции напали на пятерых россиян. Нападавших оказалось около 50 человек.
18 из них задержаны. У хулиганов изъяты кастеты и ножи.
Болельщики украинского клуба прибыли в Афины на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.
Vídeo | Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK— Ultras OF (@UltrasOF) 15 февраля 2018 г.