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    Болельщики киевского «Динамо» в Греции совершили нападение на пятерых россиян

    Фанаты киевского «Динамо» в Греции напали на пятерых россиян. Нападавших оказалось около 50 человек.

    18 из них задержаны. У хулиганов изъяты кастеты и ножи.

    Болельщики украинского клуба прибыли в Афины на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

    Источник: РИА «Новости»

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    15.02.2018 23:17
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 23 февраля 2018, 04:56

      А по всем новостям говорят, что хохлы отгребли от греческих анархистов, а затем от фанатов Спартака)))

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 16 февраля 2018, 18:58

      Греки сообщили, что фанаты Динамо напали на граждан России в кафе, задержаны и позже отпущены фанаты Динамо. Граждане России из живущих в Греции. к фанатам клубов не имеют отношения. Драки между фанами АЕК и Динамо то ли были то ли нет, Задержанных после этих стычек нет.

      0
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      Рейтинг: +30

      kostya_polyanski 16 февраля 2018, 17:15

      Дебилы, хоть бы новости нормально перевели, это фанаты спартака напали на фанатов динамо, тем кто не верит гугл переводчик в помощь

      -1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus > kostya_polyanski 16 февраля 2018, 21:19

      Ты больной что делали болельщики Спартака в Греции ??Головой думай а не гуглом

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > kostya_polyanski 16 февраля 2018, 23:30

      пнх, салоед!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 16 февраля 2018, 17:03

      Сами пилят сук, на котором сидят - им ещё на ЧМ - 2018 к нам ехать...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:01

      что от них еще то ожидать, только чего-то подобного.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 февраля 2018, 09:47

      Насколько я вижу в комментарии, были атакованы ультрас Спартака. А что они делали в Греции??? Если телек смотрели в пабе, когда в городе полно врагов.... Не очень мудрый поступок.(Киевлян не оправдываю).

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 февраля 2018, 08:50

      Там же весь правый сектор из фанатов Динамо состоит. Голимые отморозки на бандеровской идее. Чпокнутые бегают по Европе.

      -1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 февраля 2018, 08:37

      Русские с промытыми мозгами пишут об украинцах с промытыми мозгами - читать смешно!
      Надеюсь все там живы, раз на ножах разборка была...

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2018, 04:40

      Стадо тупоголовое....

      -1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 16 февраля 2018, 03:04

      Это результат почти поголовного одичания населения территории, которое когда-то называлось Украиной, а сейчас - Дикое поле!))))

      -1
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