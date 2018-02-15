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Селюк: «Давайте Яя Туре в «Зенит» на место Паредеса!»

15 февраля 2018, 21:11
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, предложил «Зениту» заменить ивуарийцем хавбека Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что на аргентинца претендуют «Реал» и «Ювентус».

– Понятно, а как дела обстоят с контрактом Яя Туре с «Манчестер Сити». Верно, что он истекает в конце сезона?

– Все верно. К слову, через пару месяцев он прибавит себе в копилку еще трофеев. Давайте его в «Зенит» на место Паредеса!

– Шутите?

– Почему же? Учитывая, что Манчини его очень хорошо знает и хочет, неважно, загорелый он или нет. Туре примут положительно в Петербурге. Многие клубы Англии хотели бы видеть его в своем составе. Но он легенда «Манчестер Сити» и не может перейти к конкурентам. Не знаю, насчет дальнейшей ситуации в Англии, но в чемпионате России он будет лучшим.

В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно, кроме чемпионата мира. Был Роберто Карлос, но он толком не играл. Самюэль Это’о в Англии ничего не выиграл, его Моуринью выгнал. Яя Туре выигрывал чемпионат Англии и Испании – это две топовые лиги Европы. У нас есть предложения. Не такие хорошие, как у Паредеса, но все итальянские клубы – учитывая, что я с ними общаюсь – хотели бы видеть его у себя. Но для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Зениту» следовало бы усилить состав.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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AnayTMN
1518719230
"В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно..." Ивановича он за футболиста не считает? Дальше не стал читать
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Kollljan
1518720910
В цветах Зенита чёрного цвета нет.
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alp
1518722014
оставьте себе этого мудака...
Ответить
СуперДизель
1518722035
Ключевое слово "загорелый", еще Петржеле об этом говорили
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paracetamol
1518728706
Черные Яи не для Зенита.
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Иванов Иван Иванович
1518771823
Мне вот непонятно, как такой футболист выбрал себе такого агента как Сельдюк?
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