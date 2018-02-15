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    Селюк: «Давайте Яя Туре в «Зенит» на место Паредеса!»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, предложил «Зениту» заменить ивуарийцем хавбека Леандро Паредеса.

    Ранее сообщалось, что на аргентинца претендуют «Реал» и «Ювентус».

    – Понятно, а как дела обстоят с контрактом Яя Туре с «Манчестер Сити». Верно, что он истекает в конце сезона?

    – Все верно. К слову, через пару месяцев он прибавит себе в копилку еще трофеев. Давайте его в «Зенит» на место Паредеса!

    – Шутите?

    – Почему же? Учитывая, что Манчини его очень хорошо знает и хочет, неважно, загорелый он или нет. Туре примут положительно в Петербурге. Многие клубы Англии хотели бы видеть его в своем составе. Но он легенда «Манчестер Сити» и не может перейти к конкурентам. Не знаю, насчет дальнейшей ситуации в Англии, но в чемпионате России он будет лучшим.

    В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно, кроме чемпионата мира. Был Роберто Карлос, но он толком не играл. Самюэль Это’о в Англии ничего не выиграл, его Моуринью выгнал. Яя Туре выигрывал чемпионат Англии и Испании – это две топовые лиги Европы. У нас есть предложения. Не такие хорошие, как у Паредеса, но все итальянские клубы – учитывая, что я с ними общаюсь – хотели бы видеть его у себя. Но для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Зениту» следовало бы усилить состав.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.02.2018 21:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 16 февраля 2018, 22:10

      Почему бы и нет, хорошая идея.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 16 февраля 2018, 12:03

      Мне вот непонятно, как такой футболист выбрал себе такого агента как Сельдюк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 00:05

      Черные Яи не для Зенита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 15 февраля 2018, 22:13

      Ключевое слово "загорелый", еще Петржеле об этом говорили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 15 февраля 2018, 22:13

      оставьте себе этого мудака...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 15 февраля 2018, 21:55

      В цветах Зенита чёрного цвета нет.

      6
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Kollljan 15 февраля 2018, 22:10

      Ты бы хоть в кавычки взял эту убогую фразу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      AnayTMN 15 февраля 2018, 21:27

      "В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно..."
      Ивановича он за футболиста не считает? Дальше не стал читать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi > AnayTMN 15 февраля 2018, 22:43

      Самуэль это'о и роберто карлос покруче были!

      1
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