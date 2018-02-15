Селюк: «Давайте Яя Туре в «Зенит» на место Паредеса!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, предложил «Зениту» заменить ивуарийцем хавбека Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что на аргентинца претендуют «Реал» и «Ювентус».

– Понятно, а как дела обстоят с контрактом Яя Туре с «Манчестер Сити». Верно, что он истекает в конце сезона?

– Все верно. К слову, через пару месяцев он прибавит себе в копилку еще трофеев. Давайте его в «Зенит» на место Паредеса!

– Шутите?

– Почему же? Учитывая, что Манчини его очень хорошо знает и хочет, неважно, загорелый он или нет. Туре примут положительно в Петербурге. Многие клубы Англии хотели бы видеть его в своем составе. Но он легенда «Манчестер Сити» и не может перейти к конкурентам. Не знаю, насчет дальнейшей ситуации в Англии, но в чемпионате России он будет лучшим.

В РФПЛ никогда не было футболиста, который выигрывал все что можно, кроме чемпионата мира. Был Роберто Карлос, но он толком не играл. Самюэль Это’о в Англии ничего не выиграл, его Моуринью выгнал. Яя Туре выигрывал чемпионат Англии и Испании – это две топовые лиги Европы. У нас есть предложения. Не такие хорошие, как у Паредеса, но все итальянские клубы – учитывая, что я с ними общаюсь – хотели бы видеть его у себя. Но для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне «Зениту» следовало бы усилить состав.