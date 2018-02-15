Дембеле может сменить «Барселону» на «Арсенал»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендует «Атлетико». По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле провел в Примере четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.