Дембеле может сменить «Барселону» на «Арсенал»

Почему не работает собственная школа Барсы, вокруг которой столько разговоров ??? Сколько стоит реально Дембеле ? Он травмоопасен (для себя самого). Вся эта группа молодых дорогих французов очень сомнительна. Вчера, тот же Мбабпе ничего не показал против Реала. Цены на игроков сомнительны, правит всем футбольная биржа труда и Шейхи.
Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендует «Атлетико». По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дембеле провел в Примере четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.