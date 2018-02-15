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    Дембеле может сменить «Барселону» на «Арсенал»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле во время летнего трансферного окна может перейти в «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что на 20-летнего француза претендует «Атлетико». По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 80 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Дембеле провел в Примере четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Don Balon

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    15.02.2018 20:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 февраля 2018, 22:37

      Почему не работает собственная школа Барсы, вокруг которой столько разговоров ??? Сколько стоит реально Дембеле ? Он травмоопасен (для себя самого). Вся эта группа молодых дорогих французов очень сомнительна. Вчера, тот же Мбабпе ничего не показал против Реала. Цены на игроков сомнительны, правит всем футбольная биржа труда и Шейхи.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 февраля 2018, 21:46

      Ну если его продать а купить гризмана, то надо продавать, но возникает вопрос, не будет ли скамейка запасных короткая, да и кем усиливать игру с замен?

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Павел Буре 16 февраля 2018, 10:11

      Знаешь ли.. Усиливать игру тройки Месси-Суарес-Гризман со скамейки - как-то жирновато, не?

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 15 февраля 2018, 20:50

      Не велика потеря для Барсы

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 февраля 2018, 20:39

      иногда возникает ощущение ,что селекционный отдел барсы надо вы......ть

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > 84aivengo 16 февраля 2018, 08:58

      Не думаю, что в Барсе сидят дураки и не знают кого покупать! Просто там сидят агенты корр.....неры , которые отходняк неплохой кладут в карман и с другими делятся! Вот и вся селекция! За последнее время ни одного нормального трансфера не было! Зато своих молодых талантов раскидали куда попало, а надо было их нарабатывать в Барсе! Но Барса всегда ищет более легкий путь, найти уже готового игрока, и не важно с какой он травмой был! По любому Дембеле с браком купили, ибо эти 80 лямов не сидели бы на скамейке!

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