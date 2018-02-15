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    «Тосно» не станет наказывать игрока, высморкавшегося в пятитысячную купюру

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не будет наказывать футболиста Станислава Манаева.

    Напомним, что игрок молодежной команды ранее опубликовал видеоролик, на котором он сморкается в пятитысячную купюру.

    «Что касается ситуации с игроком Станиславом Манаевым, то он за свой поступок уже извинился. Да, это некрасивый поступок с его стороны. Он молодой парень. Сейчас команда улетела на сборы. Купюра была же ненастоящая. Штрафовать мы его не собираемся. Устного замечания хватит», – заявил Матюшенко.

    Источник: ФК «Тосно»

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    15.02.2018 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 февраля 2018, 21:46

      Дурака жизнь накажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 19:32

      Мозги не видно, но когда их нет - заметно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Kovesh 15 февраля 2018, 19:29

      *******!!! Некоторые люди почти столько за месяц зарабатывают.... А тут херня какая-то.... Вселишь.....

      1
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