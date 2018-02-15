«Тосно» не станет наказывать игрока, высморкавшегося в пятитысячную купюру

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб не будет наказывать футболиста Станислава Манаева.

Напомним, что игрок молодежной команды ранее опубликовал видеоролик, на котором он сморкается в пятитысячную купюру.

«Что касается ситуации с игроком Станиславом Манаевым, то он за свой поступок уже извинился. Да, это некрасивый поступок с его стороны. Он молодой парень. Сейчас команда улетела на сборы. Купюра была же ненастоящая. Штрафовать мы его не собираемся. Устного замечания хватит», – заявил Матюшенко.