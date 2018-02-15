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    Фарфан: «Я не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан назвал причину своего прогресса в московской команде.

    Напомним, что в нынешнем сезоне перуанский форвард забил 12 голов в 22 матчах.

    – В 2017 году вы стали звездой чемпионата России. Сами это ощутили?

    – Я не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень «Локомотива», благодаря которому мы находимся на первом месте. Да, сейчас у меня чаще берут автографы и просят сфотографироваться. Это естественно, ведь по приезду в Москву меня никто особо не знал.

    – Вы знаете, что ваш трансфер в «Локо» сначала люто критиковали?

    – Нет, я не читаю газет.

    – В чем главная причина вашего прогресса?

    – Сначала нужно было адаптироваться в команде. Был длинный период после травмы. Благодаря всеобщей поддержке в клубе этот этап прошел успешно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2018 17:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 февраля 2018, 18:14

      скромняга!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 17:34

      Джеф! Сегодня надо про все ощущения ЗАБЫТЬ и обязательно ЗАБИТЬ!

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