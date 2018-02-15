Фарфан: «Я не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан назвал причину своего прогресса в московской команде.

Напомним, что в нынешнем сезоне перуанский форвард забил 12 голов в 22 матчах.

– В 2017 году вы стали звездой чемпионата России. Сами это ощутили?

– Я не чувствую себя звездой. Чувствую только уровень «Локомотива», благодаря которому мы находимся на первом месте. Да, сейчас у меня чаще берут автографы и просят сфотографироваться. Это естественно, ведь по приезду в Москву меня никто особо не знал.

– Вы знаете, что ваш трансфер в «Локо» сначала люто критиковали?

– Нет, я не читаю газет.

– В чем главная причина вашего прогресса?

– Сначала нужно было адаптироваться в команде. Был длинный период после травмы. Благодаря всеобщей поддержке в клубе этот этап прошел успешно.