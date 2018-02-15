Представитель Смолова сообщил, что игроку вернули деньги за квартиру

Кахор Муминов, представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказал о ситуации с делом о мошенничестве в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Ильдара Самиева.

«Деньги Федору вернули. На сегодняшний день претензий нет», — сказал Муминов.

Напомним, что Смолов приобрел квартиру в Москве за 191 миллион рублей. После покупки оказалось, что она находится в залоге у банка. В связи с этим было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.