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    Представитель Смолова сообщил, что игроку вернули деньги за квартиру

    Кахор Муминов, представитель нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказал о ситуации с делом о мошенничестве в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Ильдара Самиева.

    «Деньги Федору вернули. На сегодняшний день претензий нет», — сказал Муминов.

    Напомним, что Смолов приобрел квартиру в Москве за 191 миллион рублей. После покупки оказалось, что она находится в залоге у банка. В связи с этим было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2018 13:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 февраля 2018, 20:58

      «Деньги Федору вернули. На сегодняшний день претензий нет», — сказал Муминов.................. И все поверили...............

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 февраля 2018, 16:23

      Что за юристы-представители у Федора !? Гнать их надо в шею ! Или эту сумму на них повесить !

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2018, 16:18

      Таких дельцов, как И.Самиев нужно отправлять на каторгу лет на 20, но у него, предварительно, конфисковать все деньги и имущество, которое необходимо
      вернуть пострадавшим.

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 февраля 2018, 16:14

      Он что когда покупал квартиру документы не проверял? выписки не заказывал? все эти данные есть в выписки из ЕГРП, значит его агент, через которого покупал, тоже кинул не предупредил о залоге хотел бабло получить.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 февраля 2018, 16:11

      Да ладно, ну потерял Федя двухнедельную зарплату, не обедняет - есть стимул играть лучше и зарабатывать больше. А деньгу Феде не возвратят - не для того "разводили".

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 15 февраля 2018, 15:52

      В нашей стране никто ничего не вернёт!!!!)))

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > IVAN53 15 февраля 2018, 15:52

      Даже если его посадят)

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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 15 февраля 2018, 13:40

      Ничего ему не вернули, кинули лоха его же друзья.

      7 февраля этого года в отношении экс-депутата СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как считает следствие, Ильдар Самиев, долги которого на сегодняшний день исчисляются десятками миллиардов рублей, с самого начала не собирался выполнять своих обязательств ни перед Связь-банком, ни перед Федором Смоловым. Другие участники сделки проходят по делу свидетелями — следствие пока полагает, что они не были посвящены в предполагаемые преступные планы господина Самиева. Впрочем, в постановлении следователя говорится и о так называемых неустановленных лицах, места которых вполне могут занять деловые партнеры экс-депутата.

      В Связь-банке ситуацию комментировать не стали, сославшись на коммерческую тайну. Связаться с потерпевшим футболистом “Ъ” вчера не удалось. В ФК «Краснодар» обсуждать ситуацию отказались, сославшись на то, что происшедшее не имеет отношения к Смолову как игроку. Защита обвиняемого Самиева давать какие-либо комментарии также отказалась.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 февраля 2018, 13:32

      ну вот мог бы сесть и играть за сборную крестов

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > серега кашин 15 февраля 2018, 13:49

      А он то за что должен был сесть)) Он добросовестный покупатель. Это продавец квартиры должен сеть

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 13:31

      Ну вот и хорошо, готовься Федя спокойно к ЧМ.

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