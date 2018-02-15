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Президент «ПСЖ» обвинил судью в помощи «Реалу»

15 февраля 2018, 10:55
23

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвинил арбитра матча с «Реалом» в предвзятости и симпатии к мадридскому клубу.

«Считаю, что этот результат несправедлив. Во втором тайме мы играли лучше соперника, у нас были голевые моменты, но мы сами допускали ошибки.

У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя он находился в правильном положении на поле. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал «Реалу».

Теперь нам стоит думать об ответном матче. Мы будем играть дома, на своем стадионе, при своих болельщиках. Мы можем пройти дальше. Сделаем все для этого. «Реалу» будет очень тяжело», – сказал Аль-Хелайфи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Обслуживал его арбитр Джанлука Рокки. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Рокки Джанлука
Комментарии (23)
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panmon
1518681500
Было ощущение, что судья больше верит игрокам Реала, но не сказать что ошибки дорого обошлись...
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Павел Буре
1518682148
Каждый год одно и тоже, то барсе судьи подсуживают, то реалу, может надо защиту укрепить и эмери научить делать замены.
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insider_retro
1518682447
Люди Востока, обычно, более сдержанны в высказываниях! Осталось просто в домашнем поединке попробовать переломить силу силой! И дальше пройдёт сильнейший!!))
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Sosisochkin
1518682650
Результат по игре. Реал действовал намного лучше в атаке вот и выиграл. Доля везения и удачные замены со стороны Зидана тоже повлияли на результат. Ну а ПСЖ это не рыба, не мясо со слабым тренером, который не в силах наладить дружественную атмосферу в команде, ЛЧ они не возьмут в ближайшее время. Удачно играл только Неймар, атмосфера в команде просто ужасная по моему и это тоже одна из причин.
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Jenea83
1518682837
Такие неоднозначные пенальти нельзя ставить. В центре поля все играли жестко. Ноги друг другу сносили а судья не свистел. А тут в штрафной за то что положил руку на плечо сразу пенальти. Уже который год смотрю плэй офф и Реалу всегда помогают. Считаю что игра(до пенальти) шла к тому что ближе ПСЖ был ко второму голу нежели Реал к первому.
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de bruyne
1518683060
Там не только судья помагал но и защитник котлы тупил... псж нету командной игры неймар себя хочет показать другой себя
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OfaZavr
1518685349
проигравшие часто находят разные причины для оправданий и обвинений ну а свои ошибки хотят обсуждать в последнюю очередь)
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серега кашин
1518686733
реал просто оказался более удачлив
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санкус
1518688240
Судья тянул Реал за уши , 100% сделка с судьёй !!! ПОЗОР буду надеяться на то что кто его вышебит за такие дилишки
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murealbest
1518695973
Сын путанки забыл, как на первой минуте пенальти не поставили за чистейший фол на Кроосе
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