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    Президент «ПСЖ» обвинил судью в помощи «Реалу»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвинил арбитра матча с «Реалом» в предвзятости и симпатии к мадридскому клубу.

    «Считаю, что этот результат несправедлив. Во втором тайме мы играли лучше соперника, у нас были голевые моменты, но мы сами допускали ошибки.

    У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя он находился в правильном положении на поле. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал «Реалу».

    Теперь нам стоит думать об ответном матче. Мы будем играть дома, на своем стадионе, при своих болельщиках. Мы можем пройти дальше. Сделаем все для этого. «Реалу» будет очень тяжело», – сказал Аль-Хелайфи.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Обслуживал его арбитр Джанлука Рокки. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Football Espana

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    15.02.2018 10:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 февраля 2018, 20:07

      Ты даже прошлом году бабки предлагал команду,все равно вылетели

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 15 февраля 2018, 20:05

      Сила было 5040

      0
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 15 февраля 2018, 17:28

      ох... а сколько ПСЖ помогали в чемпионате Франции)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 февраля 2018, 16:37

      Бред и нытье проигравших. Пенальти чистый,

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 февраля 2018, 16:02

      Закройся пупок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 февраля 2018, 15:59

      Вылезли сине-гранатовые шавки и давайт обсерать судью, забыли похоже как их судья протащил в ответке с ПСЖ в прошлом сезоне и насколько там был левый пеналь.

      Тут же пенальти был тут по делу, рука на плече, игрок уходил, игрок упал. 100% пеналь.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 февраля 2018, 15:29

      Песни для проигравших!

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      Рейтинг: +842

      sined1951 15 февраля 2018, 15:05

      Вы сначала приведите в чувство своего Неймара. В начале матча он, как Халк, тянул "одеяло на себя" и игнорировал партнеров. Во втором тайме начал подражать нашему "лавочнику" Шатову, устроив несколько замечательных проходов с мячом поперек поля.

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      Рейтинг: +121

      murealbest 15 февраля 2018, 14:59

      Сын путанки забыл, как на первой минуте пенальти не поставили за чистейший фол на Кроосе

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2018, 14:48

      Ой, совсем уже страх потеряли в своём Париже. Судья не допустил ни одной серьёзной ошибки, всё по мелочам, как и бывает в обычном матче. Никто никому не подсуживал. Судья назначил пару спорных штрафных в пользу Реала, ну так там игроки красиво падали. Пенальти не железобетон, но вполне обоснованный. Скажите спасибо, что Ло Сельсо вторую ЖК не показали, хотя повод был.

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