Президент «ПСЖ» обвинил судью в помощи «Реалу»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи обвинил арбитра матча с «Реалом» в предвзятости и симпатии к мадридскому клубу.

«Считаю, что этот результат несправедлив. Во втором тайме мы играли лучше соперника, у нас были голевые моменты, но мы сами допускали ошибки.

У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя он находился в правильном положении на поле. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал «Реалу».

Теперь нам стоит думать об ответном матче. Мы будем играть дома, на своем стадионе, при своих болельщиках. Мы можем пройти дальше. Сделаем все для этого. «Реалу» будет очень тяжело», – сказал Аль-Хелайфи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Обслуживал его арбитр Джанлука Рокки. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.