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    Верратти: «ПСЖ» заслуживал победу над «Реалом»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти считает, что его команда заслуживала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде.

    «Думаю, счет 1:1 был справедливым для первого тайма. После перерыва мы заслужили победу, но вместо этого проиграли – 1:3.

    Когда играешь против такой великой команды, нужна максимальная реализация. У нас все еще есть шансы, нужно быть уверенными в себе в домашнем матче», – считает футболист.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2018 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 февраля 2018, 14:36

      Да нет, оборона у вас не для такого уровня ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2018, 14:22

      ну разумеется, что ещё он мог сказать. А ещё судья виноват. Погода была плохая. Болельщики тихие...
      Реал не выглядел так уж сильнее ПСЖ, но сумел воспользоваться их ошибками. Кто им виноват. Опять Эмери весьма странно руководил командой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:52

      нужно стараться этого достигать на поле в не после игры говорить чего заслуживали или не заслуживали, раз результат получился таковым значит так должно и быть.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 15 февраля 2018, 10:48

      Все поправимо, если правильные выводы сделать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 09:49

      Победу желают и заслуживают, но получает её тот, на чьей стороне опыт, удача и реализация моментов!
      Лидеры вытягивают эпизоды, а команда-победитель не прогибается в трудных ситуациях! В ПСЖ этого не случилось!

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      Рейтинг: +301

      23igkra 15 февраля 2018, 09:44

      Не доросли еще

      0
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