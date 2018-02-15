Верратти: «ПСЖ» заслуживал победу над «Реалом»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти считает, что его команда заслуживала победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде.

«Думаю, счет 1:1 был справедливым для первого тайма. После перерыва мы заслужили победу, но вместо этого проиграли – 1:3.

Когда играешь против такой великой команды, нужна максимальная реализация. У нас все еще есть шансы, нужно быть уверенными в себе в домашнем матче», – считает футболист.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.