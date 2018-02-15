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    Теллес: «Порту» расценивает поражение от «Ливерпуля» как ценный урок»

    Защитник «Порту» Алекс Теллес назвал ценным уроком крупное поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы могли забить в начале матча, но упустили момент и в итоге крупно проиграли. Знали, что будем играть с великолепной командой, но такого разгрома не ждали.

    Результат этого матча здорово нас огорчил, но мы не сломлены. Мы расцениваем сегодняшний вечер как ценный урок, который пригодится нам в будущем», – заявил Теллес.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» завершился со счетом 0:5. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2018 06:52
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