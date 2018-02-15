Теллес: «Порту» расценивает поражение от «Ливерпуля» как ценный урок»

Защитник «Порту» Алекс Теллес назвал ценным уроком крупное поражение от «Ливерпуля» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли забить в начале матча, но упустили момент и в итоге крупно проиграли. Знали, что будем играть с великолепной командой, но такого разгрома не ждали.

Результат этого матча здорово нас огорчил, но мы не сломлены. Мы расцениваем сегодняшний вечер как ценный урок, который пригодится нам в будущем», – заявил Теллес.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль» завершился со счетом 0:5. Ответная встреча состоится в Англии 6 марта.