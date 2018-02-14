Невилл выложил фотографию поцелуя со Скоулзом: «С днем святого Валентина»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поздравил подписчиков в инстаграме с днем святого Валентина.

Англичанин опубликовал фотографию поцелуя с бывшим одноклубником Полом Скоулзом. Снимок был сделан в апреле 2010 года после победного гола Скоулза в ворота «Манчестер Сити» (1:0, 35 тур АПЛ-2009/2010).

В настоящее время Невилл и Скоулз работают на Sky Sports.