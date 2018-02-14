Невилл выложил фотографию поцелуя со Скоулзом: «С днем святого Валентина»

да это все норм ! Это футболисты с большой буквы и хорошие друзья ! он же не палец в жопу сувал как любит делать кристина !
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поздравил подписчиков в инстаграме с днем святого Валентина.
Англичанин опубликовал фотографию поцелуя с бывшим одноклубником Полом Скоулзом. Снимок был сделан в апреле 2010 года после победного гола Скоулза в ворота «Манчестер Сити» (1:0, 35 тур АПЛ-2009/2010).
В настоящее время Невилл и Скоулз работают на Sky Sports.
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