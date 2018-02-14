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    Невилл выложил фотографию поцелуя со Скоулзом: «С днем святого Валентина»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поздравил подписчиков в инстаграме с днем святого Валентина.

    Англичанин опубликовал фотографию поцелуя с бывшим одноклубником Полом Скоулзом. Снимок был сделан в апреле 2010 года после победного гола Скоулза в ворота «Манчестер Сити» (1:0, 35 тур АПЛ-2009/2010).

    В настоящее время Невилл и Скоулз работают на Sky Sports.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.02.2018 19:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:56

      да это все норм ! Это футболисты с большой буквы и хорошие друзья ! он же не палец в жопу сувал как любит делать кристина !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 февраля 2018, 18:50

      Ладно бы в щёчку чмокнул, но в губы - это перебор. Как самим не противно?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 15 февраля 2018, 17:21

      ну кто-то на этом сайте значит не равнодушен к таким отношениям))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 февраля 2018, 16:05

      Какой ужас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 15 февраля 2018, 15:23

      Пид*расы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 февраля 2018, 21:25

      Да уж...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 февраля 2018, 21:03

      Уж лучше так отмечать победу,чем как Криштиану палец в *опу Рамосу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 февраля 2018, 20:39

      Шутники!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 14 февраля 2018, 20:32

      содомия

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 14 февраля 2018, 20:07

      Свободная Европа...

      -1
      Ответить
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