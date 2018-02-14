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    Лига чемпионов. «Реал» примет «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала

    В среду, 14 февраля, продолжатся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «ПСЖ».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 21:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 14 февраля 2018, 23:08

      интересно неймара удалят ? Сделал такую ставку...

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 22:32

      Сегодня объективно ставлю на Реал, хотя терпеть его до визгу не могу...

      0
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 14 февраля 2018, 21:48

      Будет рубилово....первый тайм, думаю, не больше одного гола, а во втором 2-3!)))

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 февраля 2018, 13:12

      Да

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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 14 февраля 2018, 11:32

      Тут не угадаешь, кто кого и с каким счётом. Да будет битва..

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      Рейтинг: +761

      martin gore 14 февраля 2018, 10:57

      называть говном такие клубы может только любитель датского футбола.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > martin gore 14 февраля 2018, 12:43

      а чем плох датский футбол? У них очень именитая и симпатичная сборная. Историю футбола изучи лучше, чем губерниевых всяких цитировать.

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 14 февраля 2018, 10:31

      Не фанат этих команд, скорее даже наоборот, но матч посмотрю с удовольствием:)
      Мне кажется назвать их "гамном" может только тот, кто сам этим является:)

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Помпомпом 14 февраля 2018, 12:42

      Зенит - российский аналог ПСЖ. Понятны твои чувства, о оскорбленный))
      Как раз-таки много кто может назвать их гамном. И необязательно при этом им являться))

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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 февраля 2018, 09:34

      Тотал больше.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 февраля 2018, 08:54

      Два гамна играют. Даже не знаешь, за кого тут болеть...

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