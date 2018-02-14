Лига чемпионов. «Реал» примет «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала

В среду, 14 февраля, продолжатся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся «Реал» и «ПСЖ».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ». Начало в 22:45, не пропустите!

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