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    Тотти: «В 2004 году отверг предложение «Реала». Я решил отказаться от титулов, чтоб всю карьеру провести в одной футболке»

    Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что в 2004 году мог покинуть клуб и перейти в мадридский «Реал».

    «Действительно, в 2004 году с конкретным предложением по мне на «Рому» вышли сливочные, но я сразу дал понять, что не перейду ни туда, ни куда-либо еще.

    Да, по сути, я отказался от титулов, но сделал это ради того, чтобы провести всю карьеру в одной футболке. Это для меня приоритетнее», – заявил итальянец.

    Тотти выступал за «волчицу» с 1992 по 2017 годы.

    Источник: AS

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    13.02.2018 23:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 14 февраля 2018, 04:50

      последний из могикан!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 14 февраля 2018, 00:47

      Если бы не уродский лысый гномус, то и по сей день бы носил эту футболку! Жаль, что закончил(

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 14 февраля 2018, 00:42

      Тоттищще!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 февраля 2018, 00:40

      Ты был никем тебя понял клуб и как можно покинуть клуб потом не заиграет обратно свой клуб с лицом... гетце и тд подобные респэкт тебе тотти

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 февраля 2018, 00:37

      Герой нашего времени!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 14 февраля 2018, 00:01

      Это действительно заслуживает уважения.Но говорить такое,после окончания карьеры ,как минимум странно..Мол,"я мог это,я мог то"

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 13 февраля 2018, 23:44

      Безграничное уважение Тотти и ему подобным!!!

      8
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