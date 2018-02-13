Тотти: «В 2004 году отверг предложение «Реала». Я решил отказаться от титулов, чтоб всю карьеру провести в одной футболке»

Бывший нападающий итальянской «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что в 2004 году мог покинуть клуб и перейти в мадридский «Реал».

«Действительно, в 2004 году с конкретным предложением по мне на «Рому» вышли сливочные, но я сразу дал понять, что не перейду ни туда, ни куда-либо еще.

Да, по сути, я отказался от титулов, но сделал это ради того, чтобы провести всю карьеру в одной футболке. Это для меня приоритетнее», – заявил итальянец.

Тотти выступал за «волчицу» с 1992 по 2017 годы.