Арустамян: «Основные пункты перехода Набиуллина в «Зенит» согласованы»

Футбольный журналист Нобель Арустамян сообщил, что защитник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Ранее такую же информацию сообщил другой источник.

«Вслед за Магомедом Оздоевым «Зенит» близок к приобретению Набиуллина. Сегодня прошли переговоры по защитнику и основные пункты согласованы», – проинформировал комментатор.

Ранее «Бомбардир» писал, что сделку по Набиуллину практически завершил московский «Спартак».