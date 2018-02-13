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    Арустамян: «Основные пункты перехода Набиуллина в «Зенит» согласованы»

    Футбольный журналист Нобель Арустамян сообщил, что защитник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Ранее такую же информацию сообщил другой источник.

    «Вслед за Магомедом Оздоевым «Зенит» близок к приобретению Набиуллина. Сегодня прошли переговоры по защитнику и основные пункты согласованы», – проинформировал комментатор.

    Ранее «Бомбардир» писал, что сделку по Набиуллину практически завершил московский «Спартак».

    Источник: Twitter

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    13.02.2018 22:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +67296

      portero 14 февраля 2018, 15:20

      я как то путаюсь , то Спартак подписал, теперь Зенит, а завтра Арсенал?

      1
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      Рейтинг: +238

      za logiku 14 февраля 2018, 13:24

      Агент молодец... Запустил утку перед подписанием, хочет собрать денег со Спартака больше... Знает же, что зениту набуллин сейчас не нужен...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 11:09

      не на ту дорожку свернули парни ой не на ту... но что ж поделать выбор сделан теперь только сами в ответе за это.

      3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 14 февраля 2018, 11:04

      А перейдет в Спартак , если в голове все нормально у игрока, а если перейдет в Зеню, то скорее всего ещё одна загубленная карьера!!!

      1
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      Рейтинг: +238

      za logiku > ваавва 14 февраля 2018, 13:30

      Если перейдёт в зенит, то хорошо, что не взяли в Спартак. Значит такой человек... Деньги в голове, а не футбол...

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 14 февраля 2018, 10:14

      Аргентинцы - на родину ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 февраля 2018, 09:55

      Нобель,три дня назад ты писал,что со Спартаком все согласовано...инсайдер...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 08:52

      Пока дело не дошло до подписания контракта,делать какие то выводы преждевременно.А вот самому Набиуллину,задуматься стоит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 февраля 2018, 08:37

      гггг, вот ******** дэбил

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 февраля 2018, 07:46

      Если Зенит всерьез намеревается приобрести Набиуллина, значит так и будет. Что им стоит заплатить цену вдвое большую чем предлагает Спартак? Легко заплатят. Могут заплатить любую цену, лишь бы помешать усилиться сопернику. Жаль если сам игрок поведется на деньги. Повторит судьбу Новосельцева или Нобоа и др. А в Спартаке практически гарантированно играл бы на месте Комбарова. Потому что даже терпение бесконечное Карреры уже исчерпано наблюдать Димкины бесконечные привозы, обрезы и пасы в никуда.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman 14 февраля 2018, 07:18

      А он нам нужен?

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