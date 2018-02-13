Напавшие на фанатов ЦСКА в Будапеште цыгане планировали устроить поножовщину

Болельщик московского ЦСКА Андрей Малосолов рассказал подробности стычки армейских фанатов с неизвестными на вокзале в Будапеште. Оказалось, что напавшие были с ножами.

«Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане.

Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встречали 20 человек из этой группы. Фанаты армейцев привыкли к таким раскладам, ведь время от времени такое бывает, и обратили их в бегство, а некоторых нападавших привели в горизонтальное положение.

Буквально в течение трех-пяти минут приехала местная полиция, задержала троих из семерых наших фанатов, но после недолгого разбирательства их отпустили. Посмотрели по камерам, увидели, кто нападал, кто был вооружен посторонними предметами. Я так понимаю, что наши были на чистых кулаках, а у нескольких нападавших были ножи. Но все эти болельщики ЦСКА в порядке», – сказал Малосолов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА.