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  • Напавшие на фанатов ЦСКА в Будапеште цыгане планировали устроить поножовщину

Напавшие на фанатов ЦСКА в Будапеште цыгане планировали устроить поножовщину

13 февраля 2018, 20:09
18

Болельщик московского ЦСКА Андрей Малосолов рассказал подробности стычки армейских фанатов с неизвестными на вокзале в Будапеште. Оказалось, что напавшие были с ножами.

«Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане.

Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встречали 20 человек из этой группы. Фанаты армейцев привыкли к таким раскладам, ведь время от времени такое бывает, и обратили их в бегство, а некоторых нападавших привели в горизонтальное положение.

Буквально в течение трех-пяти минут приехала местная полиция, задержала троих из семерых наших фанатов, но после недолгого разбирательства их отпустили. Посмотрели по камерам, увидели, кто нападал, кто был вооружен посторонними предметами. Я так понимаю, что наши были на чистых кулаках, а у нескольких нападавших были ножи. Но все эти болельщики ЦСКА в порядке», – сказал Малосолов.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА
Комментарии (18)
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vshter76
1518542049
да, белые и пушистые, за десяток лет участковства я таких баек наслушался
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Антибиотик
1518543000
Молодцы, каждая мразь должна получать по делам своим.
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ruverzema29rus
1518544325
НЕНАВИЖУ ГРЕБ@НЫХ ЦЫГАН!!!
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STAFOR13
1518544788
не получилось коней испугать :D молодцы фаны, это им не наше правительство которое не реагирует на вбросы хэйропы про плохую Россию, потому что не ложимся под штаты, обычный народ всегда ответит любому хэйропейцу по полной)
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Ахимас Вельде
1518545412
Уделали мадьяров, молодцы.
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Куртуазные манеры
1518545579
Разогнали табор.
Ответить
Алекc
1518545753
молодцы. пропи..дону дали ушлепкам)))
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Сибирь за Спартак
1518546256
Не помог хваленый цыганский бокс.
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SPACE TRUCKIN
1518546939
всегда забавляла фраза из КВН по-моему: "Цыганскими учёными разработан ...." Они везде живут криминалом - честь и хвала нашим парням,которые не спасовали перед, вооружёным ножами,быдлом...
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a-rakhmatov
1518547120
Цыгане мстят за Луческу...))
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