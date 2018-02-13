Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Напавшие на фанатов ЦСКА в Будапеште цыгане планировали устроить поножовщину

    Болельщик московского ЦСКА Андрей Малосолов рассказал подробности стычки армейских фанатов с неизвестными на вокзале в Будапеште. Оказалось, что напавшие были с ножами.

    «Болельщики ЦСКА разными путями добирались до Сербии: кто-то прямым рейсом в Белград, кто-то через Чехию, Словакию и Венгрию. Эта группа ехала через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт что-то не поделила с группой цыган. Поначалу считали, что они венгры, но затем появилась информация, что это связанные с криминалом цыгане.

    Произошло небольшое столкновение в электричке, и в Будапеште на вокзале болельщиков ЦСКА встречали 20 человек из этой группы. Фанаты армейцев привыкли к таким раскладам, ведь время от времени такое бывает, и обратили их в бегство, а некоторых нападавших привели в горизонтальное положение.

    Буквально в течение трех-пяти минут приехала местная полиция, задержала троих из семерых наших фанатов, но после недолгого разбирательства их отпустили. Посмотрели по камерам, увидели, кто нападал, кто был вооружен посторонними предметами. Я так понимаю, что наши были на чистых кулаках, а у нескольких нападавших были ножи. Но все эти болельщики ЦСКА в порядке», – сказал Малосолов.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 10:55

      молодцы-бойцы! голыми руками уделали вооруженных цыган!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 февраля 2018, 23:01

      В Германии сегодня самые безопасные места те, где живут русские немцы-репатрианты (там и смешанные семьи тоже!). Их мигранты-дикари боятся как огня! Ну, а потерявших самоуважение коренных немцев плющат! Грабят и насилуют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ТИНКИ ВИНКИ 13 февраля 2018, 22:22

      Всё это вранью. Дело было так: группа цыган в электричке передала своим по мобиле, что внутри есть никому не принадлежавшие КОНИ, в большом количестве, после чего связь прервалась(мобила села). Соответственно, цыгане друг друга не поняли и привели целый табор воровать КОНЕЙ, а ножи были, для того,чтобы веревки с ног срезать. По приезду электрички, вышли наши дивные КОНИ и увидели сих упырей, ударили копытом о землю чужеродною и погнали табор в небо )))))
      А если без прикола, то молодцы парни, а ножи надо было им в одно известное место засунуть и провернуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 13 февраля 2018, 22:19

      Всё это вранью. Дело было так: группа цыган в электричке передала своим по мобиле, что внутри есть никому не принадлежавшие КОНИ, в большом количестве, после чего связь прервалась(мобила села). Соответственно, цыгане друг друга не поняли и привели целый табор воровать КОНЕЙ, а ножи были, для того,чтобы веревки с ног срезать. По приезду электрички, вышли наши дивные КОНИ и увидели сих упырей, ударили копытом о землю чужеродною и погнали табор в небо )))))
      А если без прикола, то молодцы парни, а ножи надо было и в одно известное место засунуть и провернуть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ТИНКИ-ВИНКИ 13 февраля 2018, 22:27

      Шикарно описали!))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 февраля 2018, 21:38

      Цыгане мстят за Луческу...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 февраля 2018, 21:35

      всегда забавляла фраза из КВН по-моему: "Цыганскими учёными разработан ...." Они везде живут криминалом - честь и хвала нашим парням,которые не спасовали перед, вооружёным ножами,быдлом...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 февраля 2018, 21:24

      Не помог хваленый цыганский бокс.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 февраля 2018, 21:15

      молодцы. пропи..дону дали ушлепкам)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 13 февраля 2018, 21:12

      Разогнали табор.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 13 февраля 2018, 21:10

      Уделали мадьяров, молодцы.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11