Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муса и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Црвены Звезды» на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы.

    «Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич, Крстичич, Набуан, Пешич.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо.

    Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2018 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 13 февраля 2018, 19:57

      Будет тяжело армейцам любом случай удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 февраля 2018, 19:40

      верим парни!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 13 февраля 2018, 19:36

      Вернблум в защите. Ох и зря Гончаренко его туда поставил. После такого швед точно захочет летом уйти из ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 13 февраля 2018, 19:32

      Как и говорил )))я прям вангую.
      Акинфеев..Береза.Васин.Понтус....Кучаев.Дзагоев.Натхо.Фернандес...Витиньо.Головин...Муса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 13 февраля 2018, 19:24

      Вернблум в защите! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 февраля 2018, 19:14

      Удачи и победы ЦСКА и всем нашим командам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 19:10

      С каждой шоколадки по голу! Делайте что хотите, но с поля без забитых мячей не уходите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 13 февраля 2018, 19:09

      Аjде, играj и бори се...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 19:03

      Только победа!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 13 февраля 2018, 19:01

      Вперед в бой!!! Нужна только Победа!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11