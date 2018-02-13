Муса и Витиньо – в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Црвены Звезды» на первый поединок 1/16 финала Лиги Европы.

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Ле Таллек, Савич, Стойкович, Йовичич, Дональд, Радоньич, Крстичич, Набуан, Пешич.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Муса, Витиньо.

Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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