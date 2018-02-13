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    Де Брюйне мог выступать за сборную Бурунди

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне мог выступать за сборную Бурунди.

    Его мать является уроженкой этой африканской страны. Однако еще в раннем возрасте она перебралась в Кот-д'Ивуар, а затем в один из Илингов (внешний район Лондона), где она провела большую часть своего детства.

    Когда Де Брюйне выступал за юношескую команду «Генка», ходили слухи, что он может претендовать на выступление за сборную Англию. Но после того, как стало известно, откуда родом его мать, все они развеялись.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 18:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 февраля 2018, 22:05

      Выступать за сборную Бурунди -мало приятная перспектива ,тем более что в этой команде тебя могут просто скушать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 февраля 2018, 20:52

      Чемпионом мира

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      silantiy 13 февраля 2018, 20:51

      к чему эта новость интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 февраля 2018, 20:51

      За сборную Бельгии есть шанс стать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 февраля 2018, 20:37

      А по нему и не скажешь...

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 февраля 2018, 20:27

      даже не слыхал про такую сборную

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 февраля 2018, 18:57

      а визуально, ну прям фламандец...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 18:46

      В общем родственник Обамы, у того так же всё мутно

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