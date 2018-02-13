Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне мог выступать за сборную Бурунди.

Его мать является уроженкой этой африканской страны. Однако еще в раннем возрасте она перебралась в Кот-д'Ивуар, а затем в один из Илингов (внешний район Лондона), где она провела большую часть своего детства.

Когда Де Брюйне выступал за юношескую команду «Генка», ходили слухи, что он может претендовать на выступление за сборную Англию. Но после того, как стало известно, откуда родом его мать, все они развеялись.