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Де Брюйне мог выступать за сборную Бурунди

13 февраля 2018, 18:34
8

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне мог выступать за сборную Бурунди.

Его мать является уроженкой этой африканской страны. Однако еще в раннем возрасте она перебралась в Кот-д'Ивуар, а затем в один из Илингов (внешний район Лондона), где она провела большую часть своего детства.

Когда Де Брюйне выступал за юношескую команду «Генка», ходили слухи, что он может претендовать на выступление за сборную Англию. Но после того, как стало известно, откуда родом его мать, все они развеялись.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бурунди Де Брюйне Кевин
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1518536763
В общем родственник Обамы, у того так же всё мутно
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koli4ka
1518537468
а визуально, ну прям фламандец...
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серега кашин
1518542859
даже не слыхал про такую сборную
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mihail200606
1518543437
А по нему и не скажешь...
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Александр ЗА
1518544298
За сборную Бельгии есть шанс стать
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silantiy
1518544305
к чему эта новость интересно
Ответить
Александр ЗА
1518544365
Чемпионом мира
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zigbert
1518548729
Выступать за сборную Бурунди -мало приятная перспектива ,тем более что в этой команде тебя могут просто скушать.
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