«Спорт-Экспресс»: «Давыдов не уйдет из «Спартака» до лета»

«Спартак» не расстанется с нападающим Денисом Давыдовым нынешней зимой.

По информации источника, вероятность того, что 22-летний игрок останется в московском клубе до лета, достаточно высока.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что хотел бы отправить форварда в аренду.

В нынешнем сезоне Давыдов выступает за «Спартак-2», проведя 12 матчей в ФНЛ и забив два гола.