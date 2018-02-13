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    «Спорт-Экспресс»: «Давыдов не уйдет из «Спартака» до лета»

    «Спартак» не расстанется с нападающим Денисом Давыдовым нынешней зимой.

    По информации источника, вероятность того, что 22-летний игрок останется в московском клубе до лета, достаточно высока.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что хотел бы отправить форварда в аренду.

    В нынешнем сезоне Давыдов выступает за «Спартак-2», проведя 12 матчей в ФНЛ и забив два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 17:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:25

      Начало карьеры было впечатляющим ,сейчас остановился в росте.Хотя все у него еще впереди,как игрок он долже доказать обратное.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:22

      Похоже желающих приобрести "нашего Месси" не слишком много!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:47

      лучше бы в аренду, все таки постоянная игровая практика, новый опыт и знания.

      2
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 13 февраля 2018, 17:49

      пора бы уже и заиграть

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 17:47

      Неплохо бы отправить его вместе с Поповым в Рубин или к Карпину.

      2
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 13 февраля 2018, 17:46

      Отлично!

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