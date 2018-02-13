«Спорт-Экспресс»: «Давыдов не уйдет из «Спартака» до лета»

Начало карьеры было впечатляющим ,сейчас остановился в росте.Хотя все у него еще впереди,как игрок он долже доказать обратное.
«Спартак» не расстанется с нападающим Денисом Давыдовым нынешней зимой.
По информации источника, вероятность того, что 22-летний игрок останется в московском клубе до лета, достаточно высока.
Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что хотел бы отправить форварда в аренду.
В нынешнем сезоне Давыдов выступает за «Спартак-2», проведя 12 матчей в ФНЛ и забив два гола.