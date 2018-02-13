Конте поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку

Когда прошлом году команда одержал победы один за другим,когда забили гол один за другим вся Стэмфорд Бридж за певал,а игроки получили удовольствие.Теперь пару раз проиграли что тренер виноват,это не справедливо со стороны игроков.
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте остался доволен победой своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги над «Вест Бромвичем». Итальянский специалист также отметил поддержку болельщиков, которая была очень важна для него на фоне слухов о возможном увольнении из клуба.
«Мы должны быть довольны этой победой. Думаю, команда может играть лучше, с большей уверенностью, но после последних двух поражений с этим были проблемы. В начале игры у нас возникали трудности, но после первого забитого мяча команда полностью контролировала ход встречи и создавала много моментов. Эта победа показала наше стремление продолжать борьбу, нужно продолжать в том же духе.
Я должен поблагодарить болельщиков, они поддержали меня в непростой момент, думаю, все читали слухи обо мне. Возможно, такая поддержка показывает, что люди чувствуют мою страсть и волю во время матчей, когда мы бьемся за эти цвета, эту футболку и эту эмблему. Мне очень важно чувствовать эту атмосферу, спасибо болельщикам», – заявил Конте после матча.
Игра 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич» завершилась со счетом 3:0.