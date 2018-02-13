Конте поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте остался доволен победой своей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги над «Вест Бромвичем». Итальянский специалист также отметил поддержку болельщиков, которая была очень важна для него на фоне слухов о возможном увольнении из клуба.

«Мы должны быть довольны этой победой. Думаю, команда может играть лучше, с большей уверенностью, но после последних двух поражений с этим были проблемы. В начале игры у нас возникали трудности, но после первого забитого мяча команда полностью контролировала ход встречи и создавала много моментов. Эта победа показала наше стремление продолжать борьбу, нужно продолжать в том же духе.

Я должен поблагодарить болельщиков, они поддержали меня в непростой момент, думаю, все читали слухи обо мне. Возможно, такая поддержка показывает, что люди чувствуют мою страсть и волю во время матчей, когда мы бьемся за эти цвета, эту футболку и эту эмблему. Мне очень важно чувствовать эту атмосферу, спасибо болельщикам», – заявил Конте после матча.

Игра 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Вест Бромвич» завершилась со счетом 3:0.