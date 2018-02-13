Гюндоган назвал главное отличие АПЛ от Бундеслиги

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, выступавший ранее в составе дортмундской «Боруссии», считает, что уровень нынешней Бундеслиги заметно снизился.

«Для меня в сегодняшней Бундеслиге нет никакой интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть в настоящий футбол.

Конечно, «Бавария» всегда остается «Баварией». Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры.

Премьер-лига? Здесь идет более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны», – заявил Гюндоган.

Напомним, что 27-летний футболист перешел из «Боруссии» в «Манчестер Сити» в 2016 году.