Гюндоган назвал главное отличие АПЛ от Бундеслиги

Да ну ! в англии все тоже предсказуемо ! Ну е мое !! ну может не каждый год одна и та же команда выигрывает апл но 4 места занимают все одни и те же команды !!
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, выступавший ранее в составе дортмундской «Боруссии», считает, что уровень нынешней Бундеслиги заметно снизился.
«Для меня в сегодняшней Бундеслиге нет никакой интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть в настоящий футбол.
Конечно, «Бавария» всегда остается «Баварией». Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры.
Премьер-лига? Здесь идет более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны», – заявил Гюндоган.
Напомним, что 27-летний футболист перешел из «Боруссии» в «Манчестер Сити» в 2016 году.