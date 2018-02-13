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    Гюндоган назвал главное отличие АПЛ от Бундеслиги

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, выступавший ранее в составе дортмундской «Боруссии», считает, что уровень нынешней Бундеслиги заметно снизился.

    «Для меня в сегодняшней Бундеслиге нет никакой интриги. Большинство команд выходят на поле с желанием избежать ошибок, вместо того, чтобы играть в настоящий футбол.

    Конечно, «Бавария» всегда остается «Баварией». Этот клуб уже много лет делает ставку на высокое качество игры.

    Премьер-лига? Здесь идет более равная борьба. У нас есть не одна сильная команда, способная стать чемпионом страны», – заявил Гюндоган.

    Напомним, что 27-летний футболист перешел из «Боруссии» в «Манчестер Сити» в 2016 году.

    Источник: Goal.com

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    13.02.2018 11:14
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 февраля 2018, 18:51

      Да ну ! в англии все тоже предсказуемо ! Ну е мое !! ну может не каждый год одна и та же команда выигрывает апл но 4 места занимают все одни и те же команды !!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 13 февраля 2018, 23:48

      Открыл Америку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 февраля 2018, 13:24

      Эт да,но таких болельщиков как Германии нет нигде...вот это и есть главная фишка лиги

      2
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