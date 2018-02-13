Смертин: «Держать Тиама в «Динамо» еще полгода для ротации не было смысла»

Исполнительный директор «Динамо» Алексей Смертин рассказал о причинах, которые послужили поводом для ухода полузащитника команды Хали Тиама. Кроме того, столичный клуб может в ближайшее время расстаться с полузащитниками Анатолием Катричем и Максимом Кузьминым.

«Мы уже расстались с Тиамом, его арендное соглашение завершено по обоюдному согласию. Он не смог стать твердым игроком основного состава, проведя за наш клуб всего лишь шесть матчей. Держать его еще полгода для ротации не видим большого смысла.

Что касается Катрича и Кузьмина, то в данный момент клуб занимается поиском достойных вариантов для них, возможны аренды. Рассматриваются клубы ФНЛ», – сказал Смертин.

Стоит отметить, что права на сенегальца Тиама принадлежат венгерскому клубу МТК.