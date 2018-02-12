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  • Эльм: «Знаю, что Ари вместе с «Локомотивом» может стать чемпионом России. Надеюсь, этого не произойдет»

Эльм: «Знаю, что Ари вместе с «Локомотивом» может стать чемпионом России. Надеюсь, этого не произойдет»

12 февраля 2018, 23:24
13

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за «Кальмар», надеется, что «Локомотив» вместе с нападающим Ари не станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковый отрыв над ближайшим преследователем.

«Повидал старых знакомых. Я играл против большинства футболистов «Локо», но с одним вместе играл, причем дважды. С Ари – мы были вместе и в «Кальмаре», и в «АЗ Алкмааре». Знаю, что сейчас он может стать чемпионом России – отрыв в восемь очков! Но надеюсь, что этого не произойдет!» – сказал Эльм.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Эльм Расмус
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1518467586
Бычок в томате...
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арейская
1518474959
Интересно, зачем ему не угодил Ари, или здесь какой-то другой подтекст, например, хочет видеть чемпионом ЦСКА?
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h3LL1k
1518478125
блин мб я далёк , но когда играл с кем то я думал наоборот поддерживают этих людей по жизни , а тут вообще речь идёт про две команды и он желает ему лузануть.... чёрственький игрочишка однако...
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sochi-2013
1518498757
Явно ошибка перевода. Была какая-то "игра слов".
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Добрый Бобер
1518502963
То ли Эльм какашка, то ли репортер...
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Fan Loko mik
1518504163
Эльмушка что то зол на Ари, причём сильно!!!!
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Diesel133
1518506827
просто он за ЦСКА, вот и все
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absent32
1518510746
расмус, играй себе там в кальмаре и не наводи смуты. а то тут и без тебя хватает прогнозистов на конец сезона. локо еще не чемпион, но и цска очень далек от первого места. удачи тебе, ну а ари и весь ЧР разберется кто станет первым, а кто останется за бортом)))
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ljrljr0505
1518532300
ну и отдыхай потихоньку. Ничего не представляющий из себя как игрок и теперь как человек.
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Чикомас
1518537048
Армейцев бывших не бывает...Все и всегда за свой бывший или нынешний клуб. Спасибо и удачи тебе, парень!
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