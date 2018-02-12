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    Эльм: «Знаю, что Ари вместе с «Локомотивом» может стать чемпионом России. Надеюсь, этого не произойдет»

    Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за «Кальмар», надеется, что «Локомотив» вместе с нападающим Ари не станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковый отрыв над ближайшим преследователем.

    «Повидал старых знакомых. Я играл против большинства футболистов «Локо», но с одним вместе играл, причем дважды. С Ари – мы были вместе и в «Кальмаре», и в «АЗ Алкмааре». Знаю, что сейчас он может стать чемпионом России – отрыв в восемь очков! Но надеюсь, что этого не произойдет!» – сказал Эльм.

    Источник: Sport24

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    12.02.2018 23:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 18:50

      Армейцев бывших не бывает...Все и всегда за свой бывший или нынешний клуб. Спасибо и удачи тебе, парень!

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 февраля 2018, 17:31

      ну и отдыхай потихоньку. Ничего не представляющий из себя как игрок и теперь как человек.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ljrljr0505 13 февраля 2018, 19:54

      Эльм, если бы не хроническое и редкое заболевание желудка, мог бы стать звездой мирового футбола. Таким вторым Крисом Уоддлом, тоже - универсалом! Ну, а перевод явно хреновый. Эльм явно просто пожелал успеха своему бывшему клубу - ЦСКА, хотя лично я считаю, что "Локо" пока лидирует по праву с таким отрывом. И если провалов не случится, то его никто уже не догонит.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 13 февраля 2018, 11:32

      расмус, играй себе там в кальмаре и не наводи смуты. а то тут и без тебя хватает прогнозистов на конец сезона. локо еще не чемпион, но и цска очень далек от первого места. удачи тебе, ну а ари и весь ЧР разберется кто станет первым, а кто останется за бортом)))

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 февраля 2018, 10:27

      просто он за ЦСКА, вот и все

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 февраля 2018, 09:42

      Эльмушка что то зол на Ари, причём сильно!!!!

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 февраля 2018, 09:22

      То ли Эльм какашка, то ли репортер...

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 13 февраля 2018, 09:20

      Хороший друг! Да и ЦСКА не особо помог, только лечился, а после и контракт разорвал. Сказал что заканчивает играть, а сам играет!

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 13 февраля 2018, 08:12

      Явно ошибка перевода. Была какая-то "игра слов".

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 февраля 2018, 02:28

      блин мб я далёк , но когда играл с кем то я думал наоборот поддерживают этих людей по жизни , а тут вообще речь идёт про две команды и он желает ему лузануть.... чёрственький игрочишка однако...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 февраля 2018, 01:35

      Интересно, зачем ему не угодил Ари, или здесь какой-то другой подтекст, например, хочет видеть чемпионом ЦСКА?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > арейская 13 февраля 2018, 10:58

      скорее всего ЦСКА чемпионом хочет видеть, хоть Ари и старый знакомый но соперник его бывшей команде)

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