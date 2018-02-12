Эльм: «Знаю, что Ари вместе с «Локомотивом» может стать чемпионом России. Надеюсь, этого не произойдет»

Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм, ныне выступающий за «Кальмар», надеется, что «Локомотив» вместе с нападающим Ари не станет чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея восьмиочковый отрыв над ближайшим преследователем.

«Повидал старых знакомых. Я играл против большинства футболистов «Локо», но с одним вместе играл, причем дважды. С Ари – мы были вместе и в «Кальмаре», и в «АЗ Алкмааре». Знаю, что сейчас он может стать чемпионом России – отрыв в восемь очков! Но надеюсь, что этого не произойдет!» – сказал Эльм.