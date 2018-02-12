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    Сейдахмет: «Хочу стать первым казахом в АПЛ и Примере. Я – надежда Казахстана»

    Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет поделился планами на карьеру. Футболист хочет проявить себя в зарубежных чемпионатах.

    «Я люблю российский футбол. РФПЛ – это очень сильный чемпионат. Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию. Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают.

    Знаю, что я – это надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере», – сказал игрок.

    Официальный твиттер РФПЛ назвал Сейдахмета «Казахстанским Лионелем Месси».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.02.2018 19:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 10:24

      цель большая но стараний и сил тоже приложить придется немало. Удачи, надеюсь получиться!

      1
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      Рейтинг: +22

      Время действия 13 февраля 2018, 08:33

      Удачи парню!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2018, 23:10

      Удачи!!!ПОвтори путь Аршавина,своего кумира....)

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 12 февраля 2018, 21:04

      Сейдахмат - сила)))...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 20:47

      Кош колиниздер это (добро пожаловать) в Уфу и АПЛ

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 февраля 2018, 20:45

      Успехов!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 20:16

      Потрачено

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 февраля 2018, 20:16

      Удачи,надеюсь у тебя получиться!!!!

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 12 февраля 2018, 20:00

      Ну успехов! Через Уфу лежит многих славный путь!!!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Ral13 12 февраля 2018, 20:15

      Ну ка приведи пример

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 19:40

      Забавно. Успехов тебе казахский Месси!

      3
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