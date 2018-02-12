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  • Сейдахмет: «Хочу стать первым казахом в АПЛ и Примере. Я – надежда Казахстана»

Сейдахмет: «Хочу стать первым казахом в АПЛ и Примере. Я – надежда Казахстана»

12 февраля 2018, 19:38
11

Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет поделился планами на карьеру. Футболист хочет проявить себя в зарубежных чемпионатах.

«Я люблю российский футбол. РФПЛ – это очень сильный чемпионат. Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию. Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают.

Знаю, что я – это надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере», – сказал игрок.

Официальный твиттер РФПЛ назвал Сейдахмета «Казахстанским Лионелем Месси».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1518453651
Забавно. Успехов тебе казахский Месси!
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Ral13
1518454812
Ну успехов! Через Уфу лежит многих славный путь!!!
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Татарин за ЦСКА
1518455775
Удачи,надеюсь у тебя получиться!!!!
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Axe111
1518455803
Потрачено
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Chesn0k
1518457500
Успехов!
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Полная Канистра
1518457677
Кош колиниздер это (добро пожаловать) в Уфу и АПЛ
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Поль
1518458657
Сейдахмат - сила)))...
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ЖОРРО
1518466255
Удачи!!!ПОвтори путь Аршавина,своего кумира....)
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Время действия
1518499981
Удачи парню!
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OfaZavr
1518506658
цель большая но стараний и сил тоже приложить придется немало. Удачи, надеюсь получиться!
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