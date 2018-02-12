Сейдахмет: «Хочу стать первым казахом в АПЛ и Примере. Я – надежда Казахстана»

Новичок «Уфы» Еркебулан Сейдахмет поделился планами на карьеру. Футболист хочет проявить себя в зарубежных чемпионатах.

«Я люблю российский футбол. РФПЛ – это очень сильный чемпионат. Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию. Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают.

Знаю, что я – это надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере», – сказал игрок.

Официальный твиттер РФПЛ назвал Сейдахмета «Казахстанским Лионелем Месси».