«Арсенал» хочет заменить Чеха вратарем «Сток Сити» Батлэндом

«Арсенал» намерен составить серьезную конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за голкипера «Сток Сити» Джека Батлэнда.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом и хочет приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно.

В свою очередь, «канониры» хотят заменить 24-летним голкипером 35-летнего Петра Чеха.

Ожидается, что «гончары» запросят за Батлэнда примерно 40 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне вратарь провел 25 матчей, в которых пропустил 48 голов.