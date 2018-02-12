«Арсенал» хочет заменить Чеха вратарем «Сток Сити» Батлэндом

«Арсенал» намерен составить серьезную конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за голкипера «Сток Сити» Джека Батлэнда.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом и хочет приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно.
В свою очередь, «канониры» хотят заменить 24-летним голкипером 35-летнего Петра Чеха.
Ожидается, что «гончары» запросят за Батлэнда примерно 40 миллионов фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне вратарь провел 25 матчей, в которых пропустил 48 голов.
Источник: The Sun