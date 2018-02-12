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    «Арсенал» хочет заменить Чеха вратарем «Сток Сити» Батлэндом

    «Арсенал» намерен составить серьезную конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за голкипера «Сток Сити» Джека Батлэнда.

    Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп недоволен Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом и хочет приобрести нового вратаря в летнее трансферное окно.

    В свою очередь, «канониры» хотят заменить 24-летним голкипером 35-летнего Петра Чеха.

    Ожидается, что «гончары» запросят за Батлэнда примерно 40 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне вратарь провел 25 матчей, в которых пропустил 48 голов.

    Источник: The Sun

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    12.02.2018 18:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 12 февраля 2018, 19:52

      Чех - одно из слабых мест конониров. На пенсию пора, не выручает уже давно...перчатки на гвоздь

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 февраля 2018, 19:08

      Батлэнд если не дурак - пойдет к клоппу)

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