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    «Ювентус» готов заплатить за Кейна 250 миллионов

    «Ювентус» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Как сообщает источник, туринцы готовы заплатить за англичанина 250 миллионов евро.

    «Старая синьора», которой предстоит встретиться со «шпорами» в 1/8 финала Лиги чемпионов, ищет игрока в атаку в пару к Пауло Дибале.

    По информации СМИ, в услугах 24-летнего игрока также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча, забил 32 гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    12.02.2018 13:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +143

      Вит65 12 февраля 2018, 20:24

      "Leeds1023 5 часов назад Пожаловаться
      он добротный нап, но не топ. 250 много, 100-120 норм.
      Вообще это тенденция. Юве перед матчем со шпорами подкупает Кейна, Реал Неймара"
      Ты вообще о чем? Нап. у которого статистика лучше, чем у Роналду и Месси, добротный?
      Да он СУПЕР НАП!!! Я цыганочку с выходом спляшу, если он к нам перейдет.

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 февраля 2018, 19:23

      По нынешнему рынку, это его цена...
      Но, блеа! что за дикие цифры! ПСЖ бараны, подняли уровень цен за отличных игроков до космического уровня...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:53

      такие слухи теперь все время будут циркулировать вплоть до перехода поэтому его еще успеют связать со всеми топ-клубами)

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:39

      Думал не доживу до тех времен, когда суммы пойдут на ситни лимонов, а нет, похоже до миллиардов доживу, с такими-то темпами!!!

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 февраля 2018, 18:09

      Юва брёвна не скупает.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 февраля 2018, 17:21

      Да хоть 100 миллиардов. Какой ювентус.ржу

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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 февраля 2018, 16:24

      Господи.. Дон Балон настолько дикую чушь выдумывает.. Помыли бы уже палец, из которого все это высасывают..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 16:06

      не верю

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 февраля 2018, 15:38

      Куда такие бабки? Богатые клубы просто сходят с ума!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 15:14

      Скорее всего Кейна будут покупать не в пару к Дибале, а на деньги от продажи Дибалы.

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