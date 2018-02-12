«Ювентус» готов заплатить за Кейна 250 миллионов

«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает источник, туринцы готовы заплатить за англичанина 250 миллионов евро.

«Старая синьора», которой предстоит встретиться со «шпорами» в 1/8 финала Лиги чемпионов, ищет игрока в атаку в пару к Пауло Дибале.

По информации СМИ, в услугах 24-летнего игрока также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча, забил 32 гола и сделал три результативные передачи.