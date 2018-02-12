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«Ювентус» готов заплатить за Кейна 250 миллионов

12 февраля 2018, 13:25
17

«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает источник, туринцы готовы заплатить за англичанина 250 миллионов евро.

«Старая синьора», которой предстоит встретиться со «шпорами» в 1/8 финала Лиги чемпионов, ищет игрока в атаку в пару к Пауло Дибале.

По информации СМИ, в услугах 24-летнего игрока также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча, забил 32 гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Тоттенхэм Кейн Гарри
Комментарии (17)
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Portoz
1518431788
Кейн крутой,только на него очередь уже
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Басмачи
1518432320
Де Брейне - Кейн - Дибала - Неймар получился бы хороший квартет
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SKS6891
1518432692
Что-то попахивает звездежем. Юва не даст столько денег.
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insider_retro
1518434636
Вместо битвы железных канцлеров по Пикулю, наблюдается битва футбольно-спортивных кошельков в современном раскладе! Но интрига имеется!
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Leeds1023
1518435161
он добротный нап, но не топ. 250 много, 100-120 норм. Вообще это тенденция. Юве перед матчем со шпорами подкупает Кейна, Реал Неймара
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iBragim2102
1518448148
Юва брёвна не скупает.
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Сильвербой
1518449965
Думал не доживу до тех времен, когда суммы пойдут на ситни лимонов, а нет, похоже до миллиардов доживу, с такими-то темпами!!!
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OfaZavr
1518450786
такие слухи теперь все время будут циркулировать вплоть до перехода поэтому его еще успеют связать со всеми топ-клубами)
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dddolphin
1518452592
По нынешнему рынку, это его цена... Но, блеа! что за дикие цифры! ПСЖ бараны, подняли уровень цен за отличных игроков до космического уровня...
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Вит65
1518456272
"Leeds1023 5 часов назад Пожаловаться он добротный нап, но не топ. 250 много, 100-120 норм. Вообще это тенденция. Юве перед матчем со шпорами подкупает Кейна, Реал Неймара" Ты вообще о чем? Нап. у которого статистика лучше, чем у Роналду и Месси, добротный? Да он СУПЕР НАП!!! Я цыганочку с выходом спляшу, если он к нам перейдет.
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