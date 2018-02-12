«Ювентус» готов заплатить за Кейна 250 миллионов

"Leeds1023 5 часов назад Пожаловаться
он добротный нап, но не топ. 250 много, 100-120 норм.
Вообще это тенденция. Юве перед матчем со шпорами подкупает Кейна, Реал Неймара"
Ты вообще о чем? Нап. у которого статистика лучше, чем у Роналду и Месси, добротный?
Да он СУПЕР НАП!!! Я цыганочку с выходом спляшу, если он к нам перейдет.
«Ювентус» хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Как сообщает источник, туринцы готовы заплатить за англичанина 250 миллионов евро.
«Старая синьора», которой предстоит встретиться со «шпорами» в 1/8 финала Лиги чемпионов, ищет игрока в атаку в пару к Пауло Дибале.
По информации СМИ, в услугах 24-летнего игрока также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 33 матча, забил 32 гола и сделал три результативные передачи.