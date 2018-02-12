Марсело – о Неймаре: «Великие игроки должны выступать за «Реал»

Защитник «Реала» Марсело выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Неймар должен перейти в мадридский клуб. Ранее сообщалось, что сливочные хотят приобрести 26-летнего бразильца в качестве замены Криштиану Роналду.

«Было бы здорово, если бы Неймар перешел к нам. Думаю, он бы вписался в игру «Реала».

Мне кажется, что Неймар когда-нибудь сыграет за нас. Великие игроки должны выступать именно за «Реал», – сказал Марсело.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 18 матчах.