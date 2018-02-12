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    Марсело – о Неймаре: «Великие игроки должны выступать за «Реал»

    Защитник «Реала» Марсело выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Неймар должен перейти в мадридский клуб. Ранее сообщалось, что сливочные хотят приобрести 26-летнего бразильца в качестве замены Криштиану Роналду.

    «Было бы здорово, если бы Неймар перешел к нам. Думаю, он бы вписался в игру «Реала».

    Мне кажется, что Неймар когда-нибудь сыграет за нас. Великие игроки должны выступать именно за «Реал», – сказал Марсело.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 18 матчах.

    Источник: Marca

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    12.02.2018 01:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 февраля 2018, 12:02

      Пеле, Марадона, Платини , вы Должны!

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 февраля 2018, 11:11

      Если великие игроки должны играть в Реале, что тогда там делают все эти человеки, которые там находятся!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 февраля 2018, 09:28

      Cсмешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 февраля 2018, 08:37

      Я же говорю, великие должны играть за реал, он хотел таким образом показать всем что он великий? :-D

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 февраля 2018, 05:38

      Че та последний 5 лет не один великий игрок не перешел реал

      4
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      Рейтинг: +571

      levon_man 12 февраля 2018, 04:34

      Что-то Месси, Нойера, Буффона, де Хеа, де Брюйне я у вас не вижу. Иньесты иХави тоже не было. А своих великих - Рауля и Касильяса обидев выкинули. Да и ты Марсело не велик, просто классный игрок

      12
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