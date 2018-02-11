Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» 

Ничья конечно не трагедия...Однако сложилось чувство, что когда не играли за Барсу Коутиньо и Дембеле, то Вальверде было даже проще составом рулить. А пока он этим двум не может найти успешного применения. Да и они себя на поле ни как не найдут.Ищут все Месси для передачи, а ведь сами в состоянии любой эпизод решить и игру на себя взять. Надеюсь все у Барсы наладится и желательно побыстрей.
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле не сумела обыграть «Хетафе». Матч завершился вничью — 0:0.
Каталонцы набрали 59 очков и остались на первой строчке. У ближайшего преследователя «Атлетико» 52 очка. «Хетафе» с 30-ю очками поднялся на десятое место.
Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур
Барселона – Хетафе – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция