Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» 

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле не сумела обыграть «Хетафе». Матч завершился вничью — 0:0.

Каталонцы набрали 59 очков и остались на первой строчке. У ближайшего преследователя «Атлетико» 52 очка. «Хетафе» с 30-ю очками поднялся на десятое место.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Барселона – Хетафе – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры