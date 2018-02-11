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    Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Хетафе» 

    В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле не сумела обыграть «Хетафе». Матч завершился вничью — 0:0.

    Каталонцы набрали 59 очков и остались на первой строчке. У ближайшего преследователя «Атлетико» 52 очка. «Хетафе» с 30-ю очками поднялся на десятое место.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Барселона – Хетафе – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 20:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 февраля 2018, 08:10

      Ничья конечно не трагедия...Однако сложилось чувство, что когда не играли за Барсу Коутиньо и Дембеле, то Вальверде было даже проще составом рулить. А пока он этим двум не может найти успешного применения. Да и они себя на поле ни как не найдут.Ищут все Месси для передачи, а ведь сами в состоянии любой эпизод решить и игру на себя взять. Надеюсь все у Барсы наладится и желательно побыстрей.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 12 февраля 2018, 00:40

      Задел у Барселоны есть перед Атлетиком , можно и потерять очки .
      Сейчас главное ЛЧ и забить там голы , которые не забили Хетафе .

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 февраля 2018, 00:39

      На домашнем - можно было и забить хоть один гол.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 12 февраля 2018, 00:21

      Автобус конечно мощный был, но а как выйти против Барсы? Атаковать да любая контратака Барсы это сравнимо с голом что приведет к окончанию результата то есть или забьют после этого гола 5 или 3 а может и 4, так что так и надо было с ними играть, а вот защитники Хетафе которые так подло и так яростно атаковали Месси, мне стало даже жаль его, вообще мудилы

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 11 февраля 2018, 22:06

      Повезло что не проиграли!

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 февраля 2018, 21:22

      ничё,не наш сегодня был вечер,за то Лондон уже в голове...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 февраля 2018, 21:06

      Так же Спартак об амкаровский забор бьется, не игра, а перетягивание каната.

      4
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 11 февраля 2018, 20:37

      Лажа, а не игра.

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 20:29

      И так бывает...

      6
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 11 февраля 2018, 20:18

      Как же бесили эти автобусники.

      2
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