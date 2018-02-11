«Зенит» до конца окна намерен усилиться центральным защитником и левым хавбеком

ну это понятно ведь играть то почти некому)), ладно бы как ЦСКА несколько лет никого не покупали а то набирают пачками и все мало.
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает работать на трансферном рынке. После того как сине-бело-голубые подпишут контракт с пока еще полузащитником «Рубина» Магомедом Оздоевым, зенитовцы будут искать следующих футболистов.
Так, команда намерена усилить позиции центрального защитника и левого полузащитника. Потенциальные новички будут взяты в аренду.
«Зенит» в РФПЛ идет вторым.