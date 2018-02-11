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    «Зенит» до конца окна намерен усилиться центральным защитником и левым хавбеком

    Санкт-петербургский «Зенит» продолжает работать на трансферном рынке. После того как сине-бело-голубые подпишут контракт с пока еще полузащитником «Рубина» Магомедом Оздоевым, зенитовцы будут искать следующих футболистов.

    Так, команда намерена усилить позиции центрального защитника и левого полузащитника. Потенциальные новички будут взяты в аренду.

    «Зенит» в РФПЛ идет вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2018 15:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 февраля 2018, 18:38

      ну это понятно ведь играть то почти некому)), ладно бы как ЦСКА несколько лет никого не покупали а то набирают пачками и все мало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 февраля 2018, 18:00

      А Козодоев зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2018, 17:52

      ненасытные вы наши вам лишь бы взять поди не зная кого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 февраля 2018, 17:45

      Всё как с Луческу. Накупят хрен пойми кого, а потом после ухода Манчини будут распродавать всем подряд.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 февраля 2018, 17:08

      ЗАЧЕМ )????

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 февраля 2018, 16:48

      отправятся потом вслед за игрочишкой ...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 15:20

      Череда переманивания и покупок, теперь венчается арендованными игроками!
      Интересно, где находится та отметка, после которой прекратится непрекращающееся усиление?!))

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