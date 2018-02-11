Марадона недоволен тем, что Ди Мария ставит Лигу чемпионов выше чемпионата мира

Потому что трофеи выигрывает не один игрок, а команда, то, что один игрок может вытащить всю команду это миф и сказка для детей, даже если в команде из 11 только один игрок накосячит, этого хватит чтобы команда проиграла, если вы гениальный игрок, но родились в Гондурасе, у вас нет никаких шансов выиграть этот чемпионат мира, так где же честность...когда вы играете за клуб, вы можете оказывать больше влияния на свою судьбу, если играете хорошо, переходите в топ клуб и боретесь за Лигу Чемпионов - в современных реалиях, в отсутствие конкуренции в других регионах мира кубок ЛЧ это и есть кубок чемпионов мира.
Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал недавние слова полузащитника французского «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, в которых хавбек сообщил о первостепенной мечте – выиграть Лигу чемпионов.
«Анхель хочет выиграть Лигу чемпионов? А как же чемпионат мира? Его вместе со сборной Ди Мария взять не хочет? Вот, значит, теперь какие приоритеты у футболистов...», – сказал экс-тренер «альбиселесты».
Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.