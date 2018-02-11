Марадона недоволен тем, что Ди Мария ставит Лигу чемпионов выше чемпионата мира

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал недавние слова полузащитника французского «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, в которых хавбек сообщил о первостепенной мечте – выиграть Лигу чемпионов.

«Анхель хочет выиграть Лигу чемпионов? А как же чемпионат мира? Его вместе со сборной Ди Мария взять не хочет? Вот, значит, теперь какие приоритеты у футболистов...», – сказал экс-тренер «альбиселесты».

Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.