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    Марадона недоволен тем, что Ди Мария ставит Лигу чемпионов выше чемпионата мира

    Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал недавние слова полузащитника французского «ПСЖ» Анхеля Ди Марии, в которых хавбек сообщил о первостепенной мечте – выиграть Лигу чемпионов.

    «Анхель хочет выиграть Лигу чемпионов? А как же чемпионат мира? Его вместе со сборной Ди Мария взять не хочет? Вот, значит, теперь какие приоритеты у футболистов...», – сказал экс-тренер «альбиселесты».

    Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.

    Источник: A Bola

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    11.02.2018 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 12 февраля 2018, 06:17

      Потому что трофеи выигрывает не один игрок, а команда, то, что один игрок может вытащить всю команду это миф и сказка для детей, даже если в команде из 11 только один игрок накосячит, этого хватит чтобы команда проиграла, если вы гениальный игрок, но родились в Гондурасе, у вас нет никаких шансов выиграть этот чемпионат мира, так где же честность...когда вы играете за клуб, вы можете оказывать больше влияния на свою судьбу, если играете хорошо, переходите в топ клуб и боретесь за Лигу Чемпионов - в современных реалиях, в отсутствие конкуренции в других регионах мира кубок ЛЧ это и есть кубок чемпионов мира.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 февраля 2018, 16:27

      Да не он один, уже никто чемппионат мира ни во что не ставит, там же за Родину нужно играть, за землю родную, гордость нации защищать, а не глобальные инвестиции, которые хорошо платят

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