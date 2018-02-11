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    Иванович: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует Манчини»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о взаимодействии между главным тренером Роберто Манчини и командой. Серб отметил, что коллектив только начинает понимать итальянца.

    «В первой части сезона сложность была в том, что «Зенит» сильно обновился – в частности, в плане руководства. В такой ситуации сложно сразу показывать результат. Нам нужно время, чтобы раскрыть весь потенциал.

    Могу сказать: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует от нас главный тренер Манчини», – приводит слова балканца Daily Record.

    Иванович уже год как выступает на берегах Невы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 12:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 февраля 2018, 21:19

      Да в Спартаке Роналду ,В ЛОКО Месси и Суарес, в ЦСКА Неймар. МЫ поняли что требует манчини рубите бабки ребята результат неважен.ВОТ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП зенита.Не в обиду Питерским болельщикам но команда превратилась в сброд миллионеров включая тренера.

      0
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 11 февраля 2018, 17:05

      Только переводчика взяли...)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2018, 15:10

      Конечно только начинает, ведь еще не весь состав состоит из Аргентинцев ))))

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 февраля 2018, 14:21

      И мы будем ждать и надеяться , усиление игры необходимо !!!

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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 февраля 2018, 13:31

      Посмотрим как команда будет играть во второй части сезона. Будет улучшение игры, значит действительно команда двигается в направлении, которое требует тренер, приходит сыгранность и есть надежда, что следующий сезон будет еще лучше, а если нет, то... тренер не справляется со своими обязанностями, тем более, что нужных ему игроков купили, от ненужных избавились...

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 февраля 2018, 13:06

      Пора уже заканчивать показывать на поле то, что требует Манчини. Да и самого Манчини гнать поджопниками как можно скорее!

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