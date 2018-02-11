Иванович: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует Манчини»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о взаимодействии между главным тренером Роберто Манчини и командой. Серб отметил, что коллектив только начинает понимать итальянца.

«В первой части сезона сложность была в том, что «Зенит» сильно обновился – в частности, в плане руководства. В такой ситуации сложно сразу показывать результат. Нам нужно время, чтобы раскрыть весь потенциал.

Могу сказать: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует от нас главный тренер Манчини», – приводит слова балканца Daily Record.

Иванович уже год как выступает на берегах Невы.