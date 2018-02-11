Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иванович: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует Манчини»

Иванович: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует Манчини»

11 февраля 2018, 12:14
10

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о взаимодействии между главным тренером Роберто Манчини и командой. Серб отметил, что коллектив только начинает понимать итальянца.

«В первой части сезона сложность была в том, что «Зенит» сильно обновился – в частности, в плане руководства. В такой ситуации сложно сразу показывать результат. Нам нужно время, чтобы раскрыть весь потенциал.

Могу сказать: «Зенит» еще только начинает показывать то, что требует от нас главный тренер Манчини», – приводит слова балканца Daily Record.

Иванович уже год как выступает на берегах Невы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Манчини Роберто
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1518340362
Значит, полный крах еще впереди.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1518343603
Пора уже заканчивать показывать на поле то, что требует Манчини. Да и самого Манчини гнать поджопниками как можно скорее!
Ответить
baden69
1518345092
Посмотрим как команда будет играть во второй части сезона. Будет улучшение игры, значит действительно команда двигается в направлении, которое требует тренер, приходит сыгранность и есть надежда, что следующий сезон будет еще лучше, а если нет, то... тренер не справляется со своими обязанностями, тем более, что нужных ему игроков купили, от ненужных избавились...
Ответить
Zenmaster
1518348089
И мы будем ждать и надеяться , усиление игры необходимо !!!
Ответить
ufos73
1518351048
Конечно только начинает, ведь еще не весь состав состоит из Аргентинцев ))))
Ответить
Leeds1023
1518357944
Только переводчика взяли...)
Ответить
anatolich72
1518373152
Да в Спартаке Роналду ,В ЛОКО Месси и Суарес, в ЦСКА Неймар. МЫ поняли что требует манчини рубите бабки ребята результат неважен.ВОТ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП зенита.Не в обиду Питерским болельщикам но команда превратилась в сброд миллионеров включая тренера.
Ответить
Главные новости
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Все новости
Все новости
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
1
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
13
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
28
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+