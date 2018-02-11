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Сборная Португалии стала чемпионом Европы по мини-футболу, обыграв Испанию в овертайме

11 февраля 2018, 01:48
3

Сборная Португалии обыграла команду Испании со счетом 3:2 в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Победный гол за португальцев забил Бруно Коэльо за 56 секунд до конца овертайма.

Это первая победа португальцев в истории турнира. До этого они становились бронзовыми призерами чемпионата.

Чемпионат Европы. Финал

Португалия – Испания – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Рикардиньо, 1; 1:1 — Толра, 19; 1:2 — Лин, 32; 2:2 — Коэльо, 39; 3:2 — Коэльо (с пенальти), 50.

Напомним, что сбродная России заняла третье место на чемпионате Европы.

Почему мини-футбол — это классно. Репортаж с чемпионата Европы

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (3)
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whitecoal
1518312061
Читаю третью новость за вечер и третий косяк от бомбардира! Португалия победила Испанию со счётом 3-2! Однако третий гол Коэльо забил за Испанию! Ну как так, кто же победитель? Опять нужно сверяться с другими сайтами. Избавим сайт от дилетантов! Присоединяйся к движению: ТЁТЯ ВАЛЯ ПРОТИВ!
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Сильвербой
1518328851
На их месте должны были быть мы!!!
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Анатолий1979
1518352460
Напомним, что сбродная России заняла третье место на чемпионате Европы.т оно подмечено...именно сбродная))
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