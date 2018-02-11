Сборная Португалии стала чемпионом Европы по мини-футболу, обыграв Испанию в овертайме

Сборная Португалии обыграла команду Испании со счетом 3:2 в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Победный гол за португальцев забил Бруно Коэльо за 56 секунд до конца овертайма.

Это первая победа португальцев в истории турнира. До этого они становились бронзовыми призерами чемпионата.

Чемпионат Европы. Финал

Португалия – Испания – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Рикардиньо, 1; 1:1 — Толра, 19; 1:2 — Лин, 32; 2:2 — Коэльо, 39; 3:2 — Коэльо (с пенальти), 50.

Напомним, что сбродная России заняла третье место на чемпионате Европы.

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