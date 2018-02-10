Марез: «Новости о том, что я прогуливал тренировки, – неправда. «Лестер» знал, что со мной и где я»

Он хороший игрок, ему надо верить и доверять, а нам всем быть на стороне таких игроков, как он.
Полузащитник английского «Лестера» Рияд Марез опроверг информацию о том, что он на протяжении недели бойкотировал тренировки команды. Африканец говорит: клуб знал причины отсутствия игрока.
«Все, что писалось обо мне, не является правдой. «Лестер» знал мое местонахождение и причины, по которым меня нет. Теперь я вернулся и готов полностью отдаваться во благо «лис», – заявил Марез.
Ранее «Бомбардир» писал, что «Лестер» оштрафовал футболиста.