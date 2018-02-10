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    Марез: «Новости о том, что я прогуливал тренировки, – неправда. «Лестер» знал, что со мной и где я»

    Полузащитник английского «Лестера» Рияд Марез опроверг информацию о том, что он на протяжении недели бойкотировал тренировки команды. Африканец говорит: клуб знал причины отсутствия игрока.

    «Все, что писалось обо мне, не является правдой. «Лестер» знал мое местонахождение и причины, по которым меня нет. Теперь я вернулся и готов полностью отдаваться во благо «лис», – заявил Марез.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Лестер» оштрафовал футболиста.

    Источник: Skysports

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    10.02.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 февраля 2018, 12:06

      Он хороший игрок, ему надо верить и доверять, а нам всем быть на стороне таких игроков, как он.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 11:07

      Конечно-конечно!!! Никто ничего плохого и не подумал!
      И уж, тем более, никто не сомневается в преданности "лисам" по гроб жизни!!)))

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 11:05

      Захотел отмазаться,а аргументов ноль.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 февраля 2018, 11:02

      попал на 200 кесов не просто так, но это звоночек для того чтоб перейти в топ клуб

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:59

      да ладно врать то, комментарии были по этому поводу от тренера и он сказал что надеюсь Марез перестанет так себя вести и начнет помогать клубу как раньше)

      4
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 февраля 2018, 10:44

      Журналисты очередную утку запустили

      0
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