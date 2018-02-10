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    «Бизнес Online»: «Рубин» обменяет Оздоева на Нобоа

    По информации татарстанского СМИ, между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» готовится обмен. На берега Невы отправится полузащитник Магомед Оздоев, а на берега Волги – хавбек Кристиан Нобоа.

    Трансферы футболистов будут не арендами, а полноценными переходами: и «Зенит», и «Рубин» подпишут с новыми игроками контракты.

    Напомним, что Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 годы (107 игр в РФПЛ, 22 гола).

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.02.2018 10:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 10 февраля 2018, 19:50

      Похоже Оздоев решил завязать с футболом, потому что как иначе объяснить переход в клуб где ему заведомо забронировано место в глуууууубоооком запасе.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 10 февраля 2018, 16:22

      Нобоа вернулся!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 февраля 2018, 12:56

      Бердыев не изменяет себе! Продолжает тащить своих в команду не взирая на возраст! Нобоа пора на пенсию, также как и Навасу! Они же не вечные!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Fan Loko mik 10 февраля 2018, 14:00

      Он вмести с ними на пенсию собрался уходить )))))))

      0
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > ufos73 10 февраля 2018, 14:07

      Пока он с ними на пенсию уйдёт, так вы ещё успеете пару-тройку раз по 0-3 получить

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 11:27

      Лишь бы в результате подобных обменов была польза командам и игрокам, а тренеры не ошиблись в выборе!!
      Игрокам сложнее, но никто и не ищет лёгких путей!!))

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 февраля 2018, 11:13

      Пипец! Продайте Оздоева за 5 и купите Нобоа за 1,5-2, еще и бабки останутся и все довольны... А так шило на мыло меняют

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > ufos73 10 февраля 2018, 11:40

      Так примерно и будет: только бабки черным налом, а то фейрплэй душит.

      3
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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 10 февраля 2018, 11:05

      Навряд ли

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 февраля 2018, 11:05

      Если информация, так называемого "татарстанского СМИ", имеет место быть - тогда я не хрена не понимаю в этой бестолковой рокировке...

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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 10 февраля 2018, 10:56

      Неплохо!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:54

      Для Нобоа это хороший вариант а вот для Оздоева очень сомнительный.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 февраля 2018, 10:39

      Удачный ход...,только Кристиану личку не загибайте,выше неба.))

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