«Бизнес Online»: «Рубин» обменяет Оздоева на Нобоа

По информации татарстанского СМИ, между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» готовится обмен. На берега Невы отправится полузащитник Магомед Оздоев, а на берега Волги – хавбек Кристиан Нобоа.

Трансферы футболистов будут не арендами, а полноценными переходами: и «Зенит», и «Рубин» подпишут с новыми игроками контракты.

Напомним, что Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 годы (107 игр в РФПЛ, 22 гола).