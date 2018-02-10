«Бизнес Online»: «Рубин» обменяет Оздоева на Нобоа

Похоже Оздоев решил завязать с футболом, потому что как иначе объяснить переход в клуб где ему заведомо забронировано место в глуууууубоооком запасе.
По информации татарстанского СМИ, между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом» готовится обмен. На берега Невы отправится полузащитник Магомед Оздоев, а на берега Волги – хавбек Кристиан Нобоа.
Трансферы футболистов будут не арендами, а полноценными переходами: и «Зенит», и «Рубин» подпишут с новыми игроками контракты.
Напомним, что Нобоа выступал за «Рубин» с 2007 по 2011 годы (107 игр в РФПЛ, 22 гола).