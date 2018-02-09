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    Ди Мария мог перейти в «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в интервью TyC Sports рассказал о сорвавшемся трансфере в «Барселону». В декабре сообщалось, что аргентинец перейдет в каталонский клуб вместо Коутиньо. До этого «Барселона» интересовалась игроком летом.

    «Я действительно мог оказаться в «Барселоне». Этого не произошло, но я начал 2018-й год на хорошей ноте. Мне приятнее отдавать голевые пасы, чем забивать голы», – сказал Ди Мария.

    В кубковом матче против «Сошо» Ди Мария сделал хет-трик впервые с 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 13:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 9 февраля 2018, 20:04

      Ди Марию тоже можно брать в место Рахидича . (только 1 год нормально сыграл , вчера у него больше ошибок было )

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > MaxiLeon 12 февраля 2018, 14:35

      ди марию вместо ракитича? сомнительно ! иван хорошо играет!

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 февраля 2018, 14:44

      Просто Коутиньо на 4 года моложе.....

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Alex3920486 9 февраля 2018, 15:50

      и более интересный игрок !!

      2
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