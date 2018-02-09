Ди Мария мог перейти в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария в интервью TyC Sports рассказал о сорвавшемся трансфере в «Барселону». В декабре сообщалось, что аргентинец перейдет в каталонский клуб вместо Коутиньо. До этого «Барселона» интересовалась игроком летом.

«Я действительно мог оказаться в «Барселоне». Этого не произошло, но я начал 2018-й год на хорошей ноте. Мне приятнее отдавать голевые пасы, чем забивать голы», – сказал Ди Мария.

В кубковом матче против «Сошо» Ди Мария сделал хет-трик впервые с 2010 года.