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    Мельгарехо: «Никогда не жалел о переходе в «Кубань» из «Бенфики»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, почему выбрал Россию для продолжения карьеры.

    – В декабре 2012-го вы в качестве защитника сыграли на ноль против «Барселоны» и Месси на «Камп Ноу». Аргентинец был как раз на вашем фланге. Как его сдержали?

    – Надеюсь, Месси до сих пор с недовольством вспоминает тот матч. Я его очень хорошо помню. Все мы знаем, что против «Барселоны» весьма нелегко играть, так и было в тот вечер. Точно так же очень непросто сдержать Месси. Но я своими действиями доволен. Пусть аргентинец расстроился после матча, главное, что я выполнил задачу.

    – Тогда вами всерьез интересовался «Ливерпуль». Почему переход сорвался?

    – Клубы не договорились. Всех деталей не знаю, но условия между руководством «Ливерпуля» и «Бенфики» не были согласованы.

    – Вы достойно противостояли Месси, играли в финале Лиги Европы против «Челси», забивали в чемпионате Португалии. Почему уехали именно в «Кубань»?

    – Никогда не жалел об этом решении. Хотел уйти в чемпионат России, а «Кубань» сделала предложение, которое устроило «Бенфику». Я провел уже много лет в России – и абсолютно здесь счастлив.

    В текущем сезоне чемпионата России Мельгарехо забил два гола и отдал три голевые передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.02.2018 18:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 4 марта 2018, 15:12

      Уходи из Спартака, там погибнешь.

      0
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 8 февраля 2018, 23:21

      Да уж...
      Сейчас вообще в курсе кто, что с «Кубанью» то стало???
      Такой клуб уничтожили...
      А ведь была КОМАНДА!!!
      Беленов, Шандао, Каборе, Козлов, Ионов, Мельгарехо, Озбилиз, Букур, Кулик, Ласина Траоре
      Очень жаль, что нас лишили такой команды...

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 > Sashka Reshetov 10 февраля 2018, 01:13

      Судя по последним событиям - нас ещё многому лишат...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 22:52

      Кубань в те времена была сложным соперником для любой команды.

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 февраля 2018, 20:07

      В Кубани он играл шикарно. Так же как и Попов, Букур, Беленов, Игнатьев.. многих можно перечислить. Такую команду развалили, эх!

      8
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      Рейтинг: +953

      Юрэс > oyabun 8 февраля 2018, 21:22

      Золотое время КУБАНИ! !!!!!!

      4
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