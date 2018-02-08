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  • Мельгарехо: «Никогда не жалел о переходе в «Кубань» из «Бенфики»

Мельгарехо: «Никогда не жалел о переходе в «Кубань» из «Бенфики»

8 февраля 2018, 18:36
6

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о том, почему выбрал Россию для продолжения карьеры.

– В декабре 2012-го вы в качестве защитника сыграли на ноль против «Барселоны» и Месси на «Камп Ноу». Аргентинец был как раз на вашем фланге. Как его сдержали?

– Надеюсь, Месси до сих пор с недовольством вспоминает тот матч. Я его очень хорошо помню. Все мы знаем, что против «Барселоны» весьма нелегко играть, так и было в тот вечер. Точно так же очень непросто сдержать Месси. Но я своими действиями доволен. Пусть аргентинец расстроился после матча, главное, что я выполнил задачу.

– Тогда вами всерьез интересовался «Ливерпуль». Почему переход сорвался?

– Клубы не договорились. Всех деталей не знаю, но условия между руководством «Ливерпуля» и «Бенфики» не были согласованы.

– Вы достойно противостояли Месси, играли в финале Лиги Европы против «Челси», забивали в чемпионате Португалии. Почему уехали именно в «Кубань»?

– Никогда не жалел об этом решении. Хотел уйти в чемпионат России, а «Кубань» сделала предложение, которое устроило «Бенфику». Я провел уже много лет в России – и абсолютно здесь счастлив.

В текущем сезоне чемпионата России Мельгарехо забил два гола и отдал три голевые передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (6)
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oyabun
1518109624
В Кубани он играл шикарно. Так же как и Попов, Букур, Беленов, Игнатьев.. многих можно перечислить. Такую команду развалили, эх!
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zigbert
1518119544
Кубань в те времена была сложным соперником для любой команды.
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Sashka Reshetov
1518121310
Да уж... Сейчас вообще в курсе кто, что с «Кубанью» то стало??? Такой клуб уничтожили... А ведь была КОМАНДА!!! Беленов, Шандао, Каборе, Козлов, Ионов, Мельгарехо, Озбилиз, Букур, Кулик, Ласина Траоре Очень жаль, что нас лишили такой команды...
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MALOY74
1520165570
Уходи из Спартака, там погибнешь.
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