Московское «Динамо» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Славолюбом Срничом.

По информации «Спортски журнала», скаут «Динамо» приезжал на сборы сербского клуба и просматривал игрока. Также Срничом интересуется «Кельн», однако «Динамо» может опередить немецкий клуб и купить игрока в феврале, пока в России открыто трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Сербии Срнич сыграл в 26 матчах и забил три мяча.