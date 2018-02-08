26 матчей и 3 мяча забил? Это точно нападающий? Или это подстава голимая из какой-нибудь африканской республики? Фамилии у афро-африканцев тоже бывают интересные.
Московское «Динамо» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Славолюбом Срничом.
По информации «Спортски журнала», скаут «Динамо» приезжал на сборы сербского клуба и просматривал игрока. Также Срничом интересуется «Кельн», однако «Динамо» может опередить немецкий клуб и купить игрока в феврале, пока в России открыто трансферное окно.
В текущем сезоне чемпионата Сербии Срнич сыграл в 26 матчах и забил три мяча.