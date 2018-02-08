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    «Динамо» интересуется нападающим «Црвены Звезды»

    Московское «Динамо» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Славолюбом Срничом.

    По информации «Спортски журнала», скаут «Динамо» приезжал на сборы сербского клуба и просматривал игрока. Также Срничом интересуется «Кельн», однако «Динамо» может опередить немецкий клуб и купить игрока в феврале, пока в России открыто трансферное окно.

    В текущем сезоне чемпионата Сербии Срнич сыграл в 26 матчах и забил три мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2018 17:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +294

      Мортус 9 февраля 2018, 13:32

      26 матчей и 3 мяча забил? Это точно нападающий? Или это подстава голимая из какой-нибудь африканской республики? Фамилии у афро-африканцев тоже бывают интересные.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 февраля 2018, 19:18

      Если Динамо вдруг взять и выкупить пол-состава у Кёльна, то в оставшихся играх есть большая вероятность попадания из зоны вылета,сразу в зону еврокубков. Тогда у Кёльна появятся деньги и он в свою очередь купит молодёжь с помощью которой, возможно, сможет подняться в турнирной таблице и не вылететь в этом году из высшего дивизиона...

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 8 февраля 2018, 19:00

      Интересоваться не значит купить

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 18:40

      Кельн не дремлет.Надо брать.

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 8 февраля 2018, 18:20

      Прям топ нападающий))) таких в фнл нет

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