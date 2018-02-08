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    ФИФА рассмотрит жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии из-за высказываний о допинге  

    ФИФА приняла жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свиндсена.

    Напомним, что Свиндсен потребовал ускорить расследование о допинге россиян и в случае необходимости отстранить их от участие в международных турнирах.

    «ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии»,— сообщила пресс-служба РФС.

    Ранее исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев назвал высказывания Свиндсена абсурдными.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 13:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2018, 19:33

      А почему этим не занимались сразу??? Почему начались какие-то действия после того как нас с головой в говно окунули??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 18:16

      правильно за клевету нужно отвечать, чтобы с рук так просто не сходило и в следующий прежде чем болтать будет думать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 8 февраля 2018, 17:07

      Оказывается, что астматики ещё и вякают! Ну и дела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 8 февраля 2018, 16:34

      Простая тактика
      Зарегистрированного астматика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 8 февраля 2018, 15:48

      а нельзя ли его как нибудь отп*зд*ть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 15:40

      И правильно нужно выжигать каленым железом всевозможные сплетни.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 8 февраля 2018, 14:49

      Обожрутся тухлоквашенной норвежской форели, вставят ингалятор в одно место, и наслаждаются бурлением говна в мозг!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      лёха м 8 февраля 2018, 14:34

      что

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 февраля 2018, 14:22

      заколебали с этим допингом уже ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 февраля 2018, 14:01

      Только что получили официальную реакцию от ФИФА: "Мы не против чтобы русские футболисты применяли допинг может хоть так у них будет хоть какой--то шанс победить Саудовскую Аравию и Египет"

      -2
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