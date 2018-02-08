ФИФА рассмотрит жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии из-за высказываний о допинге  

А почему этим не занимались сразу??? Почему начались какие-то действия после того как нас с головой в говно окунули??
ФИФА приняла жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свиндсена.
Напомним, что Свиндсен потребовал ускорить расследование о допинге россиян и в случае необходимости отстранить их от участие в международных турнирах.
«ФИФА подтвердила РФС, что комитет по этике принял на рассмотрение жалобу на Федерацию футбола Норвегии»,— сообщила пресс-служба РФС.
Ранее исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев назвал высказывания Свиндсена абсурдными.