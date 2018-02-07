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    Мутко: «Шатов еще не реализовал себя в футболе. Надо играть»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал положение Олега Шатова и Артема Дзюбы. Полузащитник и нападающий покинул «Зенит» на правах аренды, перейдя в «Краснодар» и тульский «Арсенал» соответственно.

    «И Шатов, и Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные футболисты. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика.

    К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть.

    Я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе. «Краснодар» – прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

    Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных футболистов, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

    В российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будем только рады», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2018 23:34
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 8 февраля 2018, 13:07

      Опять откуда то вылез. Давно не слышно было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2018, 12:48

      Годам к 30 может найдёт себя. И такое бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 февраля 2018, 09:57

      шатов мягко говоря глупый игрок ! сколько раз ему Манчиини обьяснял как нужно играть ?! а толку-нет...ну а Мутко лузер !

      -1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 февраля 2018, 08:55

      Ты ещё смеешь рот открывать, дешевка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 февраля 2018, 03:05

      Чья бы корова мычала , в футболе такой же спец , как в английском языке ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 8 февраля 2018, 00:48

      "Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача."
      А с легионерами наши могут не конкурировать??? По словам МуДко, если ты лучший среди деревьев, то ты уже "Маэстро" и дальше развиваться не нужно.

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 февраля 2018, 23:36

      Это Мудко себя не реализовал. Критик хренов

      4
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