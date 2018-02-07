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  • Мутко: «Шатов еще не реализовал себя в футболе. Надо играть»

Мутко: «Шатов еще не реализовал себя в футболе. Надо играть»

7 февраля 2018, 23:34
7

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал положение Олега Шатова и Артема Дзюбы. Полузащитник и нападающий покинул «Зенит» на правах аренды, перейдя в «Краснодар» и тульский «Арсенал» соответственно.

«И Шатов, и Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные футболисты. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика.

К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть.

Я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе. «Краснодар» – прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных футболистов, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

В российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будем только рады», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Краснодар Арсенал Дзюба Артем Шатов Олег Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Argon
1518035796
Это Мудко себя не реализовал. Критик хренов
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baden69
1518040131
"Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача." А с легионерами наши могут не конкурировать??? По словам МуДко, если ты лучший среди деревьев, то ты уже "Маэстро" и дальше развиваться не нужно.
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VikNMar
1518048325
Чья бы корова мычала , в футболе такой же спец , как в английском языке ...
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Axe111
1518069355
Ты ещё смеешь рот открывать, дешевка
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САДЫЧОК
1518073027
шатов мягко говоря глупый игрок ! сколько раз ему Манчиини обьяснял как нужно играть ?! а толку-нет...ну а Мутко лузер !
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Zeff
1518083298
Годам к 30 может найдёт себя. И такое бывает.
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polt
1518084422
Опять откуда то вылез. Давно не слышно было.
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