Мутко: «Шатов еще не реализовал себя в футболе. Надо играть»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал положение Олега Шатова и Артема Дзюбы. Полузащитник и нападающий покинул «Зенит» на правах аренды, перейдя в «Краснодар» и тульский «Арсенал» соответственно.

«И Шатов, и Дзюба в расширенном списке игроков сборной России, это интересные футболисты. Олег играл на высоком уровне, но сейчас главное, чтобы у него была практика.

К сожалению, у нас порой бывает, что футболист получил контракт и довольствуется вопросом получения денег. Здесь же надо играть.

Я считаю, что Олег еще не реализовал себя в футболе. «Краснодар» – прекрасный клуб, с конкуренцией в средней линии.

Для нас хорошо, чтобы парни играли, для этого мы строим всю политику РФС: защищаем наших доморощенных футболистов, россиян, защищаем свой рынок. Конечно, они должны выдерживать конкурентную среду среди российских игроков, это их задача.

В российском футболе в средней линии очень много хороших ребят: Алексей и Антон Миранчуки, Александр Головин, Алан Дзагоев. Если Шатов усилит конкуренцию, мы будем только рады», – сказал Мутко.